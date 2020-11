Examen de la course: Sarah Paulson terrifie en tant que maman la plus chère dans le film Hulu

Chloe Sherman (Kiera Allen), la protagoniste de Courir, est une adolescente aux capacités différentes qui mène une vie tranquille et isolée avec sa mère Diane (Sarah Paulson) dans leur maison rurale de l’État de Washington. Brillante, talentueuse et éduquée à la maison par la dévouée Diane, Chloé est littéralement en proie à la maladie depuis sa naissance: le diabète, l’asthme et l’arythmie cardiaque font partie des problèmes qu’elle traite quotidiennement, sans parler d’être confinée dans un fauteuil roulant en raison de la perte de utilisation de ses jambes.

Néanmoins, la mère et la fille semblent mener une vie relativement heureuse, même si maman évite ses demandes d’iPhone et Chloé est déçue de ne pas avoir encore eu de nouvelles de l’Université de l’État de Washington concernant sa candidature à l’université. Mais un jour, Chloé découvre quelque chose qui n’a pas tout à fait de sens et se rend compte soudain que sa vie avec Diane – qui contrôle littéralement la vie soigneusement calibrée de sa fille à partir du moment où elle se réveille jusqu’à la seconde où sa tête touche l’oreiller la nuit – n’est pas tout à fait ce qu’il semble.

Courir est le deuxième long métrage du réalisateur et co-scénariste Aneesh Chaganty, dont le premier film était celui de 2018 Recherche (Chaganty a écrit les deux avec le partenaire de production Sev Ohanian). Ce dernier film, réalisé pour moins de 1 million de dollars, a été entièrement tourné sur des écrans d’ordinateur et des smartphones et a rencontré un succès surprenant, créant un sentiment de terreur omniprésent tout en déséquilibrant le public avec un scénario sinueux et imprévisible.

Avec Courir, Chaganty renonce à toute sorte d’expérimentation formelle avec le format du film au profit d’un thriller pur et d’un récit un peu plus linéaire. Tandis que Recherche était un exercice pour garder les tournants de l’histoire inattendus, Courir pose à peu près ses cartes sur la table pas très loin dans son premier acte. Chloé a mené une vie extrêmement cloîtrée (si confortable, du moins pour autant qu’elle sache) avec sa mère, mais il suffit d’une erreur de la part de Diane pour que sa fille maintenant mature tire sur un fil qu’elle n’a jamais été. destiné à toucher.

