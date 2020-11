Examen de la balance intelligente Garmin Index S2: très bon, très cher

Nous sommes nombreux à suivre nos pas et nos activités quotidiennes avec nos trackers de fitness. Cependant, les balances intelligentes améliorent l’expérience de suivi de la santé en offrant un moyen facile de suivre votre poids, votre IMC et d’autres paramètres corporels importants. Si vous êtes un utilisateur Garmin, le choix évident pour vos besoins en matière de balance intelligente est le nouveau Garmin Index S2.

Cette nouvelle échelle est une actualisation du très populaire indice Garmin, qui a maintenant cinq ans. Depuis la sortie de l’original, les balances intelligentes sont devenues bon marché. Vraiment pas cher. Donc, si vous dépensez 150 $ sur une échelle intelligente, il vaut mieux être bon. Lisez notre examen complet de la balance intelligente Garmin Index S2 pour voir si cela en vaut la peine.

À propos de cet examen de la balance intelligente Garmin Index S2: J’ai utilisé le Garmin Index S2 pendant neuf jours. Garmin fourni Autorité Android avec l’unité d’examen de la balance intelligente Garmin Index S2.

Ce que vous devez savoir sur la balance intelligente Garmin Index S2

Étonnamment, il n’y a pas eu beaucoup de progrès fonctionnels dans le monde de la balance intelligente au cours des cinq dernières années. L’Index S2 n’est pas totalement différent de l’Index original sous le capot, bien que le nouveau look puisse vous faire penser différemment.

J’adore le look du Garmin Index S2. Vous pourriez dire que c’est l’une des plus jolies balances intelligentes du marché (controversée, je sais). Il a une finition en forme de miroir sur le dessus, un nouvel écran couleur et il est légèrement plus petit que l’index d’origine. Il est assez compact, vous devriez donc pouvoir le ranger derrière une armoire dans la salle de bain.

Il est livré avec quatre piles AAA pour alimenter la balance, ainsi que quatre élévateurs au cas où vous auriez besoin d’utiliser la balance sur un tapis. Il y a aussi une bascule sous la balance pour basculer entre les livres, les kilogrammes ou les pierres.

La nouvelle balance de Garmin prend en charge jusqu’à 16 utilisateurs, ce qui en fait un bon choix pour les familles nombreuses ou les équipes sportives. Chaque utilisateur doit être ajouté en tant que connexion au compte Garmin Connect de l’utilisateur principal. Il est facile à configurer dans l’application, je ne prendrai donc pas la peine de vous expliquer le processus.

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Pour commencer avec la balance, appuyez dessus une fois et attendez que l’écran s’allume. Vous pouvez ensuite marcher dessus pour démarrer votre enregistrement. Une fois terminé, appuyez sur la balance jusqu’à ce que vous trouviez vos initiales, que vous auriez entrées lors de la connexion de votre compte Garmin. Laissez la balance en place une fois que vous avez trouvé vos initiales, et ces statistiques seront envoyées à votre compte Garmin Connect via Wi-Fi.

Une note sur la connectivité: comme le premier Index, l’Index S2 peut se connecter à plusieurs réseaux Wi-Fi. Il s’agit d’une distinction importante entre l’Index S2 et les autres échelles uniquement Bluetooth. Vous gardez votre balance connectée au Wi-Fi à tout moment, donc une fois que vous l’avez configurée, vous n’avez vraiment pas à vous soucier de la connectivité. Avec les balances Bluetooth, nous savons tous à quel point les connexions Bluetooth peuvent être peu fiables.

Le design du Garmin Index S2 est intelligent et compact.

Le Garmin Index S2 suit votre poids (duh), l’indice de masse corporelle (IMC), le pourcentage de graisse corporelle, la masse musculaire squelettique, la masse osseuse et le pourcentage d’eau corporelle. Ce sont toutes des métriques que vous pouvez suivre avec d’autres balances intelligentes, Garmin ou autre. Pendant votre pesée, la balance fera défiler chacun d’eux automatiquement. Il parcourt chaque métrique assez rapidement, mais les informations sont bien sûr disponibles dans Garmin Connect pour une analyse plus approfondie une fois qu’elles se synchronisent.

Garmin a également ajouté un widget météo qui apparaît après vos statistiques de pesée. C’est une délicate attention.

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

La nouveauté de l’Index S2 – et la fonctionnalité qui plaira à de nombreux utilisateurs de Garmin – est un graphique de tendance de poids sur 30 jours sur l’appareil. Cela place vos données dans le contexte de votre parcours de santé à long terme. Le poids de chacun varie énormément d’un jour à l’autre, il est donc généralement important de ne pas être trop pris dans vos chiffres quotidiens. Le graphique sur 30 jours est destiné à vous dire si vous vous dirigez ou non dans la bonne direction de vos objectifs.

C’est quelque chose que vous ne verriez normalement que dans l’application compagnon, pas sur l’échelle elle-même. J’ai trouvé que c’était assez agréable d’avoir un rapide coup d’œil sur ma tendance de poids chaque fois que je montais sur la balance le matin. Si je pèse quelques kilos de plus un certain jour mais que la tendance du poids me dit que je me dirige vers mon objectif global, cela me donne un peu de tranquillité d’esprit.

Si vous vous souciez de vos changements quotidiens de pesée, l’Index S2 est là pour vous. Au-dessus de vos initiales, vous verrez un petit nombre qui vous indique comment votre poids se compare à votre pesée précédente. Si vous avez un entraînement intense et que vous perdez beaucoup de poids en eau, cette fonction vous indiquera dans quelle mesure vous devez vous réhydrater.

Détails de pesée et Garmin Connect

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Une fois la balance synchronisée avec votre compte Garmin Connect, vos mesures s’affichent dans la section Poids de l’onglet Statistiques de santé ou sur votre écran d’accueil si vous avez activé le widget de poids. Vous verrez votre poids actuel, avec toutes les pesées de la journée en dessous. Ici, vous verrez votre changement de poids, votre IMC, votre graisse corporelle, votre masse musculaire squelettique, votre masse osseuse et votre pourcentage d’eau corporelle. Vous pouvez également supprimer des pesées si vous pensez que la balance était éteinte pour une raison quelconque.

En haut de la page Poids, vous pouvez voir vos tendances de poids quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et annuelles. Toutes vos moyennes sont affichées en dessous. Vous pouvez passer à la pesée d’un jour spécifique à partir de là si vous voulez plus de détails.

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Je n’ai pas un bon moyen de vérifier si le Garmin Index S2 est exact ou non. Peut-être tout aussi important que la précision est d’être cohérent – ce que l’indice S2 est certainement. J’ai enregistré mon poids 3 à 4 fois à quelques minutes d’intervalle au cours de plusieurs séances de pesée. Mes résultats sont restés cohérents à chaque lecture. Les seuls changements que j’ai remarqués étaient mon poids qui fluctuait à la hausse de 0,1 livre ou mon pourcentage de graisse corporelle diminuant de 0,1%. Vraiment, rien à redire ici.

Garmin affirme avoir amélioré ses algorithmes pour les mesures basées sur l’impédance bioélectrique telles que le pourcentage de graisse corporelle et la masse musculaire pour une précision et une sensibilité améliorées avec les changements corporels. Vous remarquerez peut-être un changement dans ces métriques si vous venez d’une échelle d’index de première génération. Les deux ont été cohérents dans mes tests, mais encore une fois, je n’ai pas d’équipement technique ni aucun moyen de vérifier que les données sont exactes. Cependant, des métriques basées sur l’impédance comme celle-ci doivent parfois être prises avec un grain de sel. Il est peut-être préférable de les aborder en examinant les tendances générales plutôt que les données exactes.

Un dernier détail à mentionner sur Garmin Connect. Vous pouvez désactiver tous les widgets qui ne vous intéressent pas. Donc, si vous ne voulez pas voir constamment votre IMC, votre pourcentage de graisse corporelle ou votre masse osseuse, par exemple, vous pouvez les désactiver pour votre profil.

Caractéristiques de la balance intelligente Garmin Index S2

Balance intelligente Garmin Index S2 Dimensions et poids 12,6 « x 12,2 » x 1,1 « (320 x 310 x 28 mm)

4,4 livres (2,0 kg) Vie de la batterie Jusqu’à 9 mois

Utilise 4 piles AAA (incluses) Des mesures Poids

Tendances de poids

Indice de masse corporelle

Pourcentage de graisse corporelle

Masse musculaire squelettique

Masse osseuse

Pourcentage d’eau corporelle Connectivité Compatible BLE

Compatible ANT

Wi-Fi 2,4 GHz Compatible ANT Oui Limite de poids 400 lb (181,4 kg)

Examen de la balance intelligente Garmin Index S2: prix et concurrence

Le Garmin Index S2 est disponible chez Garmin, Amazon et d’autres détaillants pour 149,99 $ en coloris noir et blanc.

Balance intelligente Garmin Index S2 La balance intelligente pour les utilisateurs de Garmin Si vous faites déjà partie de l’écosystème Garmin, l’Index S2 est la balance intelligente pour vous. Il prend en charge jusqu’à 16 utilisateurs, télécharge vos données via Wi-Fi et vous donne une tendance de poids pratique sur 30 jours sur son nouvel écran couleur.

Nous avons déjà fait allusion à cela, mais le Garmin Index S2 fait face à une concurrence féroce dans presque toutes les fourchettes de prix. La nouvelle balance intelligente est en concurrence directe avec les balances intelligentes Withings Body Plus et Body Cardio, qui coûtent respectivement 100 $ et 150 $. Les échelles Withings suivent la plupart des mêmes mesures que l’Index S2, et le Body Cardio suit même votre fréquence cardiaque. Je pense aussi que les gammes de Withings sont assez jolies aussi.

Le Fitbit Aria Air est également beau et suit votre poids, votre IMC et, bien sûr, se connecte à l’application Fitbit. L’Eufy Smart Scale P1 et Wyze Scale coûtent respectivement environ 50 $ et 30 $ et ont été bien examinés sur Internet. Ils suivent également le poids, l’IMC, le pourcentage de graisse corporelle et d’eau, la masse musculaire et osseuse, etc. Ces balances nécessitent cependant des connexions Bluetooth pour télécharger des données, ce qui peut être gênant.

Examen de la balance intelligente Garmin Index S2: le verdict

Alors, pourquoi acheter le Garmin Index S2 s’il existe des appareils similaires qui vous coûteront beaucoup moins cher? C’est une bonne question. L’Index S2 offre la commodité de téléchargements détaillés directement sur votre compte Garmin Connect. Si vous êtes un utilisateur dédié de Garmin, cette balance intelligente est faite pour vous, d’autant plus que peu de balances tierces peuvent télécharger proprement des données sur Garmin Connect.

En fin de compte, il n’y a pas grand chose à redire avec le Garmin Index S2. Et il ne devrait pas y en avoir. Il s’agit d’une mise à jour assez mineure d’un produit déjà populaire. Sachez simplement que si vous n’êtes pas dans l’écosystème Garmin et que vous ne prévoyez pas de l’être de si tôt, il existe des options moins chères qui pourraient cocher toutes les cases pour vous.

