Examen de Ghostrunner – Blade Runner 2077 (PS4)

Le jeu de plateforme d’action néo-futuriste à la première personne est un étrange mélange de mots, mais c’est une collection qui correspond Ghostrunner très bien. Tout au long de ma partie, je n’ai pas pu m’empêcher de penser que Ghostrunner est le résultat de ce qui se passerait si Hotline Miami, Ninja Gaiden, Miroir Bord et Métal Équipement Solide tous ont passé une étrange nuit d’ivresse, et c’est glorieux. Au-delà de quelques problèmes mineurs, c’est aussi l’un des jeux les plus amusants que j’ai eu avec un titre indépendant et l’un des jeux les plus satisfaisants de cette année.

Ghostrunner vous incarne le ninja cyborg titulaire, qui doit se frayer un chemin à travers un paysage urbain cyberpunk pour l’empêcher d’être corrompu par un seigneur maléfique. Si cela semble un peu générique, c’est parce que c’est le cas, mais il est aussi étonnamment bien joué avec des personnages intéressants donnant de bonnes performances vocales pendant que vous jouez. C’était suffisant pour me permettre de passer de mission en mission, mais je ne peux pas dire que je suivais de trop près les événements réels. En parcourant ces environnements, vous êtes accompagné de superbes morceaux de musique cyberpunk et de visuels qui sont synonymes du genre; pensez aux néons et aux drones partout. De la même manière que l’histoire, cela ne se démarque pas autant que le gameplay réel, mais tous les éléments de présentation et de configuration sont assez bons en eux-mêmes.

Heureusement, c’est en jouant Ghostrunner c’est la partie vraiment mémorable de l’expérience.

Examen de Ghostrunner – Exécution de l’incognito

Vous contrôlez le Ghostunner du point de vue de la première personne en progressant dans les niveaux, en coupant les ennemis dans des arènes de combat ressemblant à des énigmes et en apprenant de nouvelles capacités qui vous aideront à traverser la campagne brutale de huit heures du jeu. Chaque élément ici est incroyablement affiné, avec le mouvement rivalisant avec la perfection parkour de Miroir Bord et le combat vous fait vous sentir cool avec une (relative) facilité.

Aussi formidables que puissent être les rencontres de combat, c’est le mouvement qui vraiment la star du spectacle ici. Jack (un nom donné au Ghostrunner qui est beaucoup plus facile à taper dans un examen) peut courir, glisser et faire à peu près tout ce que vous attendez d’un jeu de plateforme à la première personne, mais il peut également s’attaquer à des surfaces de loin et utilisez un bref clignotement de téléportation qui ralentit également le temps. La plate-forme de puzzle commence assez basique, mais vous oblige finalement à courir sur les murs pendant qu’ils se déplacent et à pirater les plates-formes pour qu’elles se déplacent dans l’environnement. De nombreux niveaux présentent également de nouveaux gadgets qui aident à garder les choses fraîches, comme des rails de broyage et des flux d’air qui vous époustouflent. Ce n’est rien qui n’ait été fait auparavant, mais tout cela est vraiment agréable à faire ici et donne l’impression que l’aventure évolue au fur et à mesure que vous jouez. Il y a presque une qualité de jeu rythmique lorsque vous chronométrez vos sauts et vos balançoires sur un rythme électronique.

Jack ne fait pas que sauter, il a beaucoup d’ennemis qui l’empêchent d’atteindre son but. Les ennemis apparaîtront au fur et à mesure que vous jouerez dans des sections qui ressemblent à des arènes de combat de puzzle lorsque vous comprendrez comment les abattre sans mourir, ce qui est assez difficile à faire lorsque vous ne pouvez prendre qu’un seul coup. Courez-vous sur le mur pour éviter les projectiles jusqu’à ce que vous vous rapprochiez, ou maîtrisez-vous le timing et essayez-vous de refléter les coups? Utilisez-vous votre capacité de cligner des yeux pour esquiver les ennemis ou essayez-vous de vous attaquer à eux? Ces rencontres de combat semblent toutes très ouvertes à tout ce que vous voulez faire, et à la fin du jeu, vous vous sentez imparable.

Il existe un bon nombre de types d’ennemis, tous dotés de leurs propres capacités uniques qui font que chaque fois que vous entrez en combat ressemble plus à un puzzle qu’à un combat. Chacun de ces domaines comporte également des éléments de plate-forme, donc on a toujours l’impression Ghostrunner va à un rythme effréné. Quand tu apprends enfin le rythme, ça sent fantastique, bien que pour arriver à ce point, il faudra beaucoup de morts et d’apprentissage. Au fur et à mesure que vous avancez dans l’histoire, vous débloquerez lentement des capacités qui aideront à inverser le cours de la bataille en votre faveur, comme une explosion de force et une coupure de projectile. Aussi géniaux que soient ces mouvements, j’ai adoré que tu n’aies pas avoir pour les utiliser si vous ne le souhaitez pas et toutes les rencontres peuvent être faites simplement en utilisant votre épée si vous le souhaitez.

Ghostunner Review – Difficile d’être un fantôme

J’ai référencé Hotline Miami plus tôt, et cela est principalement dû à la difficulté, qui sera probablement un sujet de discussion. Ghostrunner est à parts égales stimulant et juste à la fois son plateforme et combat, car cela vous donne beaucoup de défis tout en vous donnant suffisamment d’outils pour avoir une chance équitable de réussir. Chaque fois que vous mourez, vous pouvez réapparaître instantanément, ce qui est très facile grâce à de généreux points de contrôle. Il y avait quelques cas où j’avais l’impression que les points de contrôle pouvaient être déplacés un peu, mais c’était surtout lorsque mes doigts avaient renoncé à essayer de relever un défi de plate-forme spécifique. Cette difficulté s’étend également aux quelques batailles de boss, qui sont frustrantes au début, mais deviennent beaucoup plus amusantes lorsque vous avez enfin compris un schéma.

C’est cette superbe combinaison de plateforme et de combat qui fait vraiment Ghostrunner briller, mais cela ne veut pas dire que c’est parfait. La seule chose qui obtient Ghostrunner Certains éléments plus petits se sentent un peu hors de propos. Les plus évidents sont les sections de puzzle qui vous placent dans un cyber-monde et vous permettent de déplacer des formes ou de collecter des orbes. C’est assez bien en soi, mais lorsque vous voulez simplement revenir à la découpe, cela peut être un peu compliqué. Le système de mise à niveau est similaire, car il y a en fait des améliorations et des modificateurs assez sympas comme des tirets supplémentaires, mais tout est fait par le biais d’un mini-jeu d’inventaire de tri de blocs qui met vraiment les freins. Appelez-moi stupide mais je préfère laisser toute ma réflexion aux autres éléments du jeu.

En plus d’être parfois un peu frustrant et d’avoir des problèmes de rythme, le plus gros problème que j’ai avec Ghostrunner est malheureusement spécifique à la version PS4 Pro. Pour une raison quelconque, quand j’ai joué, tout était un peu désordonné sur le Pro, avec des plantages de jeu, un ralentissement, des chutes d’images et des déchirures d’écran à profusion. Cela ressemble parfois à un port Switch d’un jeu moderne et est tout simplement un peu moche grâce à des textures délavées. C’est toujours complètement jouable du début à la fin, mais quelque chose se sent juste de à propos de tout cela et c’est vraiment dommage que ce soit spécifique à la PS4 Pro. Sans ça, Ghostrunner est facilement l’un des meilleurs jeux indépendants de l’année, mais actuellement, il serait presque préférable d’attendre quelques correctifs qui règlent les choses. Il y a aussi une mise à jour gratuite de nouvelle génération à venir l’année prochaine qui pourrait aider à résoudre beaucoup de ces problèmes.

Pourtant, si votre pire problème est presque assurément temporaire, vous faites certainement quelque chose de bien. Le seul autre problème qui me vient à l’esprit est un autre problème résoluble: le point de contrôle. Je ne parle pas de points de contrôle dans un niveau, je parle de la façon dont le jeu redémarre toujours votre niveau si vous quittez l’application. Si vous avez bien progressé sur un niveau mais que vous décidez de l’appeler une nuit, alors il y a beaucoup de temps de votre part. C’est un petit problème, mais combiné à la difficulté Ghostrunner peut être cela peut être assez frustrant.

Comme je suis parti de Ghostrunner et j’ai commencé à écrire à ce sujet, j’ai réalisé que j’aurais vraiment souhaité qu’il y ait plus de jeu à jouer. Ce n’est pas un commentaire sur la durée du jeu, qui est très bien rythmée, rempli d’objets de collection bonus et parfait pour les speedrunners, mais plutôt un commentaire sur le potentiel qu’il y a ici. Donnez-moi plus de niveaux, plus de gantelets de plateforme, plus de capacités cybernétiques à utiliser, donne moi juste plus Ghostrunner.

