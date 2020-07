Photos d’Orion

Bill & Ted Face the Music, la suite des classiques de la comédie de science-fiction cultes depuis plus de trente ans, a maintenant une nouvelle affiche, une nouvelle bande-annonce et une nouvelle date de sortie.

Orion Pictures a annoncé que le film sortira simultanément en VOD et dans certaines salles le 1er septembre. Cela intervient peu de temps avant un panel Comic-Con @ Home qui mettra en vedette les acteurs Keanu Reeves, Alex Winter, Samara Weaving, Bridgette Lundy-Paine et William Sadler , le réalisateur Dean Parisot et les scénaristes Chris Matheson et Ed Solomon.

Le film devait initialement sortir en salles le 21 août 2020, mais a été retardé et reporté en raison de la fermeture des salles de cinéma Ongoing Global Bastard ™ dans le monde entier.

Le synopsis officiel de l’intrigue se lit comme suit:

«On leur a dit une fois qu’ils sauveraient l’univers au cours d’une aventure de voyage dans le temps, 2 rockeurs potentiels de San Dimas, en Californie, se retrouvent comme des pères d’âge moyen essayant toujours de créer une chanson à succès et d’accomplir leur destin.

Un troisième film de Bill & Ted est en préparation depuis 2010, lorsque Reeves et Winter ont annoncé qu’un scénario avait été écrit. En raison des difficultés à trouver un distributeur, le film est resté en développement pendant une bonne partie de la décennie, jusqu’à ce que la production commence enfin en mars 2019.

Reeves et Winter reprennent leurs rôles respectifs de Ted Logan et Bill S. Preston, qu’ils ont d’abord joué dans le film de 1989 Bill & Ted’s Excellente aventure et à nouveau dans la suite de 1991 Bill & Ted’s Bogus Journey. Les acteurs William Sadler, Amy Storch et Hal Landon Jr. sont également de retour.Les nouveaux arrivants incluent Samara Weaving (Ready or Not), Brigette Lundy-Paine (Bombshell), Anthony Carrigan (Barry), Jillian Bell (Workaholics), Kristen Schall (Gravity Falls, Toy Story 4) et Holland Taylor (Gloria Bell). Le regretté George Carlin, qui a joué dans les deux premiers films, apparaîtra via des images d’archives.