Ewan McGregor entend Jiminy Cricket dans le Pinocchio de Guillermo del Toro – betanewsfr

Le projet d’animation à longue gestation de Guillermo del Toro, « Pinocchio », a une star pour exprimer Jiminy Cricket – avec Ewan McGregor (« Birds of Prey ») annonçant nonchalamment son implication lors d’une interview.

McGregor a déclaré à ACE Universe

« Je joue au Jiminy Cricket dans la version de Guillermo del Toro de Pinocchio. Sur lequel j’avais commencé à travailler avant mon départ pour New York, donc une partie de cela est enregistrée. Et bien sûr, c’est du stop-motion animé donc ça va leur prendre beaucoup de temps pour faire ce film. Mais ma première partie, qui enregistre son dialogue, est en quelque sorte terminée. Il peut y avoir ou non une chanson qui doit être enregistrée. Je ne suis pas sûr d’être libre d’en discuter. «

Parallèlement à l’animation de « Pinocchio » de Del Toro, qui doit sortir avec Netflix, Disney prévoit également un remake « Pinocchio » en direct, qui devrait être réalisé par Robert Zemeckis (« Retour vers le futur »).