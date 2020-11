Evra fait l’éloge du défenseur «  vraiment cohérent  » de Liverpool à sa manière – .

in

Photo de JON SUPER / POOL / AFP via Getty Images

Patrice Evra a déclaré sur Sky Sports PL (22/11/20 à 20h05) qu’Andy Robertson a été «vraiment cohérent» pour Liverpool «pendant tant d’années».

Dimanche soir, Robertson a fourni une passe décisive à Liverpool lors de sa victoire contre Leicester City et Evra discutait à quel point il « aimait ça ».

Alors qu’Evra a prospéré sur le flanc gauche pendant ses jours à Old Trafford, son homologue fait de même à Anfield et construit son héritage comme l’un des plus grands de l’ère moderne.

Bien qu’il ait joué pour un club rival, Evra a fait l’éloge de l’Ecossais et, à sa manière, a comparé sa livraison pour l’objectif de Jota au « caviar ».

« Ohhh, j’adore ça », a déclaré Evra. «Je pense que Robertson pendant tant d’années a été vraiment cohérent.

«Même si j’y sens qu’Albrighton est trop rapide [to try and challenge Robertson]. Mais quelle livraison. J’appelle ça du caviar. Voila! »

Photo de Plumb Images / Leicester City FC via Getty Images

Ce fut un voyage pour Robertson, qui, au début de la dernière décennie, publiait sur les réseaux sociaux à quel point il était difficile de se briser.

Eh bien, il n’aura pas de tels soucis maintenant parce que le fan de Celtic d’enfance a travaillé son chemin des ligues écossaises aux sommets d’être un champion d’Europe.

Robertson a également joué un rôle majeur en Écosse, mettant fin à leur attente de 22 ans pour atteindre un tournoi majeur, car ceux du nord verront leurs cornes avec leur vieil ennemi à l’euro retardé l’été prochain.

