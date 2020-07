Evil Geniuses signe l’extension de Goldenglue pour le reste de la saison 2020, selon Riot GCD

in

Après avoir remporté une victoire sur Cloud9, première place, il semble qu’Evil Geniuses enferme Greyson «Goldenglue» Gilmer pour le reste de la saison.

La date de fin du contrat de Goldenglue a été prolongée jusqu’au 17 novembre 2020 dans la base de données mondiale des contrats de Riot, ce qui signifie probablement qu’EG a signé le mid laner américain pour une extension. Le contrat initial de Goldenglue avec EG expirait le 22 juillet, ce qui ne lui a donné qu’une semaine pour prouver sa valeur à l’organisation.

Avec Goldenglue, ainsi que le top laner Huni, dans la formation de départ, EG a fait un 1-1 le week-end dernier dans les LCS. Bien que EG ait perdu un match unilatéral contre Team Liquid lors des débuts de l’équipe de Goldenglue et Huni, le deuxième match de la semaine a apparemment compensé la mauvaise performance contre TL.

EG est devenu la deuxième équipe à vaincre Cloud9 lors du Summer Split alors que Goldenglue a ouvert la voie à Zoe en terminant avec six attaques décisives. La victoire a maintenu EG dans une égalité pour la quatrième place et un match hors de la troisième place.

Bien que la signature ne signifie pas que Goldenglue commencera le reste de la saison, la nouvelle ne semble certainement pas bonne pour Daniele «Jiizuke» di Mauro, le premier mid laner LCS d’EG. En raison des restrictions LCS, aucune équipe ne peut commencer plus de deux joueurs non-résidents à la fois. Jiizuke, qui est italien, et coréen AD portent Bae «Bang» Jun-sik ont ​​été les joueurs importateurs de l’équipe pour tout le Spring Split et les premières semaines de Summer Split.

Huni, qui est également coréen, a disputé les cinq premières semaines du LCS Summer Split en Academy League après avoir passé le Spring Split avec Dignitas. Au cours des premières semaines de la scission, il était peu probable que Huni commence car l’équipe ressemblait à l’une des équipes les plus fortes de la région.

Une semaine sans victoire contre les Golden Guardians et CLG au cours de la cinquième semaine semblait cependant être le point de rupture pour EG. Après les pertes, l’organisation a annoncé la signature de Goldenglue et la promotion de Huni, mettant au banc Jiizuke et le top laner Colin «Kumo» Zhao.

Les deux prochains adversaires d’EG sont Immortals et Dignitas, qui sont à égalité pour la dernière place des LCS.

