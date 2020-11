Evil Geniuses signe Iceiceice pour compléter l’alignement de Dota 2

in

L’organisation nord-américaine Evil Geniuses a terminé sa Dota 2 roster aujourd’hui avec un ajout surprise de l’un des offlaners les plus expérimentés du jeu.

Suite au retrait de RAMZES666 de la liste active de l’équipe, EG est allé dans la direction opposée pour son remplacement, signant Daryl Koh «iceiceice» Pei Xiang à la formation.

La carrière professionnelle d’Iceiceice remonte encore plus loin que le début de Dota 2, ayant joué en compétition depuis 2005. Le joueur apportera 15 ans d’expérience et ses compétences de premier plan dans la création d’espace à la nouvelle formation d’EG, qui devrait être un bon match avec l’ancien coéquipier de Fnatic Abed et Arteezy.

Le dernier passage de l’offlaneur singapourien avec Fnatic s’est terminé après deux ans, invoquant le désir de jouer «pour une autre région». Le vétéran a joué pour une longue liste de certaines des meilleures équipes de Chine et d’Asie du Sud-Est, mais ce sera sa première titularisation dans une équipe nord-américaine.

EG ne sont pas programmés pour les tournois à venir, il faudra donc peut-être un certain temps aux fans pour pouvoir regarder la nouvelle liste en action.

