Evil Geniuses se sépare de Zeyzal

Evil Geniuses se sépare du soutien actuel de Zeyzal après avoir apparemment acquis IgNar de FlyQuest pour la saison à venir.

Zeyzal a rejoint EG après une année 2019 très dominante sur Cloud 9. L’équipe a terminé deuxième au printemps et en été et a accumulé suffisamment de points de championnat pour se qualifier pour le championnat du monde, mais a été rapidement éliminée lors de la phase de groupes.

EG et moi nous sommes séparés. Je suis maintenant un agent libre et je recherche une équipe pour 2021. Jouer pour @EvilGeniuses a été une expérience formidable, et j’apprécie l’opportunité que j’ai eue de jouer pour leur organisation. Actuellement ouvert à toutes les offres. – Zeyzal (@Zeyzal) 18 novembre 2020

Zeyzal a été un membre crucial de la domination de C9 lors de sa première année LCS, cependant, il n’a pas été en mesure de vivre à ce niveau sur EG jumelé avec l’ancien champion du monde Bang. La synergie du duo bot lane était terne au cours de 2020.

EG s’est séparé de la plupart de son alignement après une saison 2020 qui n’a pas abouti à une victoire au championnat ou à une qualification pour les Mondiaux. L’équipe cherche à se reconstruire autour de Huni, Svenskeren et Jizuke. Avec Impact, Lost et IgNar prêts à rejoindre l’organisation, la liste sera complète pour la saison à venir. Bien qu’il soit actuellement difficile de savoir qui sera le partant dans la voie du haut, l’Impact et Huni ont très bien joué l’an dernier et méritent d’être le partant.

