Evil Dead 4 : le tournage est « à moitié » terminé

Le scénariste et réalisateur de Evil Dead Rise, Lee Cronin, a récemment publié un message sur Twitter confirmant que le tournage du nouveau film était à moitié terminé. La série d’horreur a débuté avec The Evil Dead de Sam Raimi, sorti en 1981. Elle suit un groupe d’étudiants qui décident de passer du temps dans une cabane dans les bois. Lorsqu’ils libèrent sans le savoir de dangereuses entités surnaturelles, ils commencent à être victimes de possession. Ash Williams (Bruce Campbell) doit se battre pour survivre, s’il espère un jour s’échapper des bois.

Le film a été classé X à l’époque, bien qu’il ne soit pas sexuellement explicite, en raison de son niveau de violence extrême. Malgré sa controverse, il a généré une franchise entière et est devenu l’une des séries cultes les plus populaires de l’histoire. Les deux volets suivants s’intitulent Evil Dead 2 : Dead by Dawn et Army of Darkness, suivis d’un reboot intitulé simplement Evil Dead en 2013. La série a également continué à inspirer des adaptations de jeux vidéo. De 2015 à 2018, la franchise s’est poursuivie avec la série télévisée Ash vs. Evil Dead. Le prochain film devrait se dérouler dans un cadre urbain, remplaçant la cabane dans les bois par un gratte-ciel.

Lee Cronin a posté sur Twitter pour informer les fans de l’état d’avancement de Evil Dead Rise. Il avait initialement tweeté sur le premier jour de tournage au début du mois de juin et aujourd’hui, il a mis à jour ses médias sociaux en confirmant officiellement que le tournage est à moitié terminé. Avec 6 semaines, 100 bobines et 597 ardoises, le film d’horreur est bien avancé.

6 weeks. 100 rolls. 597 slates. We are half way. #EvilDeadRise pic.twitter.com/Jd0KtiFGTA — Lee Cronin (@curleecronin) July 14, 2021

Bien que la photo de plateau ne révèle rien de nouveau sur l’intrigue ou les personnages, il est excitant de voir que le film est officiellement à moitié terminé. Avant de réaliser Evil Dead Rise, Lee Cronin a fait ses débuts de réalisateur avec The Only Child – L’Enfant unique en 2019, dont la première a eu lieu au Festival du film de Sundance. Le nouveau volet de la franchise The Evil Dead voit Sam Raimi en tant que producteur exécutif, aux côtés de Bruce Campbell.

Le film devrait sortir en 2022 et sa distribution sera assurée par HBO Max. Le genre de l’horreur se porte plutôt bien sur les plateformes de streaming, comme la récente trilogie Fear Street sur Netflix, qui sort chaque semaine. Bien qu’il serait formidable de voir la franchise revenir sur le grand écran, ce plan de sortie particulier n’est pas trop surprenant, étant donné que les cinémas se remettent encore de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Si Evil Dead Rise obtient de bons résultats sur HBO Max, il est probable que les fans d’horreur auront l’occasion de voir la franchise se poursuivre.