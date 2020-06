Evil Dead 4 | Bruce Campbell promet de punir le public

Evil Dead 4 est officiellement intitulé Evil Dead Now, et le réalisateur du film a rompu son silence sur la quatrième partie. Bruce Campbell a récemment confirmé le film car il sera à bord en tant que producteur du prochain chapitre de la franchise d’horreur. Bruce Campbell ne reviendra pas en tant que Ash Williams cette fois pour le film. Lee Cronin, le réalisateur du film, a partagé son niveau d’enthousiasme pour le projet.

Evil DeadImage par – Fandom Wire

Outre le titre du film, certains détails ont été révélés sur la suite à venir. Lee Cronin a fait ses débuts en tant que réalisateur avec le film The Hole in The Ground et il est prêt à écrire le script et à diriger Evil Dead 4. Cronin a partagé une photo appropriée de lui-même sur Twitter de l’exposition Evil Dead avec la légende suivante .

Ce que le réalisateur d’Evil Dead 4 a à dire?

«Je suppose que le chat est sorti du sac ou Henrietta de la cave à fruits? Profondément touché par tous les mots aimables et les vœux chaleureux. Merci, ravis de collaborer avec les légendes, Sam Raimi, Rob Tapert et Bruce Campbell, pour un nouveau chapitre dans l’univers Evil Dead. #Evil Dead »

The Evil Dead a fait ses débuts de réalisateur en 1981. Bruce Campbell a joué le rôle de Ash dans le film et produit par Rob Tapert. Evil Dead 2 sorti en 1987, qui est souvent considéré comme l’un des plus grands films d’horreur jamais réalisés. Bruce Campbell a répondu au Tweet de Lee Cronin de manière plus excitante. Il a tweeté: «Oui. Et nous savons que vous punirez le public en conséquence! ».

Ash vs.Evil Dead était probablement la dernière chose à laquelle les fans ont été traités dans cet univers. Lorsque l’annulation de la franchise a été annoncée après le troisième film, Bruce a annoncé sa retraite en tant que Ash, et pour le moment, nous savons que Campbell ne fera pas partie d’Evil Dead Now.