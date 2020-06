Everton vs Liverpool Live Streams: Regardez en ligne, comment? Heure de début

– – –

Les diffusions en direct d’Everton contre Liverpool sont sur le point d’être mises en ligne, apportant le derby du Merseyside dans votre maison (le seul véritable moyen de regarder ce match de Premier League). Oui, nous voyons à la fois les premiers matchs de Liverpool et d’Everton après une interruption soudaine de 3 mois.

La fortune semble préférer Liverpool: Mohamed Salah et Andy Robertson devraient se joindre à ce sport, bien qu’ils se soient assis à l’entraînement et à des matchs récents. À Everton, Fabian Delph, Andre Gomes, Theo Walcott et Yerry Mina sont discutables.

Le chemin de Liverpool vers le titre de Premier League n’est pas encore assuré depuis que Arsenal est tombé à Man City. Un point important est la façon dont le gardien de but d’Everton, Jordan Pickford, jouera, comme devant recevoir sa position dans la ligue en 33, comme on le voit.

Voici tout ce que vous devez apprendre pour voir Everton vs Liverpool résider des flux, même si vous êtes loin de chez vous:

Puis-je utiliser un VPN pour regarder Everton contre Liverpool?

Si vous êtes loin de chez vous et que vous souhaitez rester en contact avec la planète, mais que la région dans laquelle vous vous trouvez n’a pas Everton contre Liverpool dans ses stations, vous n’avez pas à être limité par des restrictions géographiques qui pourraient empêcher les empêcher d’utiliser le service de streaming de votre choix. Il est possible que vous sembliez surfer sur Internet depuis votre pays d’origine, vous permettant d’accéder aux solutions de streaming, même lorsque vous êtes dans une autre région si vous avez un réseau privé virtuel ou VPN.

Vous ne savez pas quel VPN est idéal pour vous? Nous avons testé de nombreux services distincts, et notre choix pour le meilleur total VPN est ExpressVPN. Il offre de superbes vitesses et un excellent service client. Mais vous avez également des options VPN. Voici nos meilleurs choix.

ExpressVPN: Nous pensons que la vitesse, la sécurité et la simplicité font d’ExpressVPN sans égal. Au cours de nos tests, nous avons constaté des temps de connexion et la capacité d’obtenir plus de 3 000 services répartis sur 160 sites dans 94 pays du service nous a impressionnés. Si vous n’êtes pas satisfait, il existe une garantie de remboursement de 30 jours.

Comment puis-je voir Everton vs Liverpool réside aux États-Unis?

NBC détient les droits américains sur la Premier League, ce qui signifie que les jeux ont été répartis sur un nombre important de chaînes et de services appartenant à NBC. Pour les diffusions en direct d’Everton contre Liverpool, vous visiterez les normes de facto: NBC Sports Network (NBCSN), Telemundo et Universo. Si vous avez coupé le câble, vous pouvez également consulter le Premier League Pass (9,99 $).

Les matchs commencent à 14 heures. Est | 11 h Pacifique aujourd’hui (21 juin).

NBCSN est parmi les meilleures solutions de streaming, ainsi que les meilleures sélections:

Sling T.V .: Quelques informations utiles NBCSN (et NBC sur certains marchés) font partie du bundle Sling Blue de Sling T.V. Il regroupe 45 autres réseaux, tels que TBS et Food Network.

Fubo. T.V .: Le Fubo sportif. Le service T.V. inclut NBCSN dans son forfait mensuel de 55 $, et une fonction DVR cloud vous permet d’enregistrer des correspondances pour voir quand vous le souhaitez. NBC est également couvert par fubo.

Hulu + Live T.V .: NBCSN fait partie des 60 chaînes et plus qui font partie de leur service Hulu de 45 mois. Il existe une fonction DVR cloud pour l’enregistrement de jeux. Hulu avec Live T.V.inclut NBC.

Comment regarder Everton contre Liverpool en direct au Royaume-Uni?

Les diffusions en direct d’Everton contre Liverpool commencent à 19 h. heure locale BST au Royaume-Uni et sera diffusé sur Sky Sports, en particulier sur Sky Sports Football, Sky Sports Premier League et Sky Sports Main Event.

Vous pouvez également le diffuser. Si vous ne disposez pas de Sky, vous pouvez trouver les jeux grâce aux abonnements mensuels et journaliers de Now T.V., qui commencent à # 9.99.

Comment puis-je voir Everton contre Liverpool en direct au Canada?

Obtenir un flux Everton vs Liverpool est simple au Canada et peut également être gratuit pendant un certain temps. DAZN est le foyer exclusif des flux en direct de la Premier League du Canada.

C’est une excellente nouvelle pour les Canadiens, car il y a un essai gratuit d’un mois de DAZN qui vous permettra de parcourir plus de cinquante pour cent des diffusions en direct de la Premier League qui restent cette année. Il en coûte 20 $ par mois par la suite. DAZN, si vous n’êtes pas familier, a des programmes sur chaque plate-forme de streaming.

Les Canadiens qui voyagent et souhaitent profiter de cette offre devraient jeter un œil à un VPN pour donner à leurs systèmes l’air de revenir.

