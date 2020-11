Everton, Liverpool et les Wolves veulent 80 millions de livres sterling, Samuel Eto’o, appelé «  incroyable  » – .

in

Samuel Chukwueze envisage son avenir à Villarreal avec Everton, Leicester City et Wolverhampton Wanderers désireux d’amener l’ailier évalué à 80 millions de livres sterling en Premier League, selon 90Min.

Étant donné que ce Nigérian passionnant s’est fait une marque de fabrique en lui coupant le pied gauche et en tirant des coups de pot au but, il n’est pas surprenant qu’il idolâtre le légendaire Arjen Robben.

Chukwueze a explosé sur la scène tout en déchirant la défense de Barcelone en lambeaux lors d’un match nul 4-4 passionnant en avril 2019. Après avoir lutté pour la forme ces derniers mois, il a mis fin à sa sécheresse de buts d’un an lors du triomphe 2-0 de lundi sur le Real Valladolid.

« C’est un joueur incroyable qui grandit à pas de géant », a récemment déclaré l’ancien attaquant de Barcelone et de l’Inter Milan Samuel Eto’o à Goal.

«C’est un joueur de qualité et il a besoin de marquer plus de buts, mais il a la qualité et la capacité d’être plus qu’un simple attaquant. Une fois qu’il aura tout cela, il sera au top.

Villarreal occupe actuellement la troisième place du tableau de la Liga sous Unai Emery mais, selon 90Min, Chukwueze envisage toujours de s’éloigner du sous-marin jaune.

Leicester et Everton sont intéressés, tandis que les Wolves ont identifié le joueur de 21 ans comme un remplaçant potentiel d’Adama Traoré.

Liverpool a déjà été lié et le rapport indique qu’ils sont toujours dans la course après avoir suivi Chukwueze pendant plus de 12 mois.

Mais si Chelsea l’appelle, l’un des jeunes attaquants les plus excitants d’Afrique pourrait trouver impossible de refuser les avancées de son club d’enfance.

90Min ajoute que Villarreal ne se vendra pas pour un sou de moins que sa clause de libération de 80 millions de livres sterling, des frais qui pourraient rebuter Everton et Leicester.

