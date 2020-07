Everton doit se sentir déjà vu alors que Pierre-Emile Hojbjerg veut rejoindre Tottenham à la place – .

Everton a besoin de renforcer son milieu de terrain cet été, et il semble que Pierre-Emile Hojbjerg était l’homme qu’ils voulaient.

Jean-Philippe Gbamin et Fabian Delph ont souffert de blessures, Tom Davies a soufflé le chaud et le froid, Gylfi Sigurdsson a enduré une saison difficile, André Gomes est toujours en train de se remettre en forme et Morgan Schneiderlin est susceptible de partir.

Carlo Ancelotti a parlé de son désir d’ajouter « de l’énergie » à son milieu de terrain, et Hojbjerg était considéré comme le joueur pour le fournir.

Le joueur de 24 ans semble prêt à quitter Southampton cet été, après avoir été démis de ses fonctions de capitaine après avoir échoué à conclure un nouveau contrat avec le club; son accord actuel se termine en 2021.

Le Liverpool Echo a rapporté plus tôt cette semaine que si Everton poursuit Hojbjerg, il est maintenant peu probable qu’il déménage à Goodison Park.

Hojbjerg aurait dit à Everton qu’il souhaitait plutôt rejoindre Tottenham, malgré le fait que les hommes de Jose Mourinho n’aient pas encore conclu d’accord pour lui.

Everton a essayé de convaincre Hojbjerg de changer d’avis, mais cela ressemble à tomber dans l’oreille d’un sourd – et cela laissera aux fans un sentiment de déjà-vu.

Les Toffees étaient bien avancés avec un accord pour signer Moussa Sissoko, acceptant de le signer de Newcastle United avant de rencontrer les mêmes problèmes auxquels ils sont confrontés avec Hojbjerg.

Matt Watson / Southampton FC via Getty Images

Sissoko a toujours préféré Tottenham et, comme l’a noté The Guardian, il a tenu le plus longtemps possible pour s’assurer qu’il rejoignait les Spurs, laissant Everton bloqué dans les dernières heures de la fenêtre.

Au moins Everton aura suffisamment de temps pour pivoter vers d’autres cibles dans ce cas avec Hojbjerg, mais les fans auront un sentiment familier sur leur poursuite du Danois.

Les fans d’Everton préféreraient probablement que le club passe à d’autres cibles plutôt que d’attendre Hojbjerg, et après avoir été piqué par Sissoko dans le passé, il ne serait pas surprenant de les voir faire exactement cela.

Catherine Ivill / Getty Images

