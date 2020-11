Everton aurait voulu payer 10 millions de livres sterling pour l’attaquant qui a marqué une fois en deux ans – .

in

Crédit photo doit lire SERGEI SUPINSKY / AFP via Getty Images

Cela fait plus de cinq ans qu’Everton a subi l’un des résultats européens les plus désastreux de son histoire.

À l’époque, un 5-1 humiliant à l’extérieur du Dinamo Kiev ressemblait à une humiliation pour une équipe des Toffees qui commençait à se défaire sous Roberto Martinez.

Avec le recul, peut-être que la défaite n’était pas aussi embarrassante qu’elle le paraissait. À Aleksandar Dragovic, Andriy Yarmolenko et Vitorino Antunes, une équipe talentueuse du Dinamo comptait un certain nombre de joueurs qui ont continué à briller dans les principales ligues européennes.

On ne peut pas en dire autant d’un attaquant qui a déchiré la défense d’Everton en mars 2015 avec une performance dont son homologue, Romelu Lukaku, aurait été fier.

Lukasz Teodorczyk a marqué le deuxième but du Dinamo de la soirée et a intimidé l’expérimenté Phil Jagielka tout au long, mettant à profit son impressionnant saut et son cadre robuste de 6 pieds 1 pouce.

De toute évidence, Teodorczyk a fait une impression durable sur Everton. Après avoir marqué les 30 meilleurs buts en carrière au cours d’une saison époustouflante pour Anderlecht en 2016/17, les Toffees ont tenté de le signer pour 10 millions de livres sterling.

Il en a été de même pour Liverpool et Séville, selon le Mirror.

Crédit photo doit lire SERGEI SUPINSKY / AFP via Getty Images

Mais la simple mention de l’été 2017 fera réveiller les fans d’Everton dans une sueur froide. Au cours de cette tristement célèbre fenêtre de transfert, les géants du Merseyside ont dépensé plus de 120 millions de livres sterling en dédicaces, notamment Davy Klaassen, Henry Onyekuru et Sandro Ramirez.

L’entraîneur Ronald Koeman et le directeur du football Steve Walsh paieraient avec leur travail peu de temps après.

Walsh, cependant, aurait pu partir un peu plus tôt si Teodorczyk était également arrivé. Le pôle fait obtenir sa grande pause en 2018 mais, clairement, ne pouvait pas le couper à un niveau supérieur.

En 32 matchs à l’Udinese, l’équipe de Serie A, il n’a marqué qu’un seul but. En fait, cette grève contre Chievo Verona le 17 février 2019 reste la dernière fois qu’il a trouvé le filet dans le football de club.

Teodorczyk rentra en Belgique en octobre, rejoignant Charleroi pour tenter de retrouver la forme remarquable qu’il montrait à Anderlecht.

Donc, si vous vous demandez pourquoi Everton n’est jamais revenu pour un homme qui les a déchirés il y a cinq ans, maintenant vous savez.

Photo de Giuseppe Maffia / NurPhoto via Getty Images

