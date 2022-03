Everest : la véritable histoire de l’une des pires tragédies de l’alpinisme qui a inspiré le film

De tous les récits de tragédies en montagne, celui-ci est peut-être l’un des plus déchirants. Le mont Everest, le plus haut sommet de la planète, figure en tête de la liste des objectifs de nombreux alpinistes et, bien qu’il ne soit pas nécessairement l’un des plus techniques, il peut être l’un des plus meurtriers. Cette histoire montre à quel point la montagne peut être inhospitalière.

Connue comme l’une des années les plus meurtrières de l’histoire de l’Everest, 1996 a vu la mort de 15 alpinistes, dont huit le 10 mai. Ce jour-là, 33 alpinistes de trois groupes (Mountain Madness, un groupe taïwanais financé par le gouvernement et Adventure Consultants) tentaient d’atteindre le sommet.

Les guides ayant oublié d’installer les cordes fixes à l’avance, les groupes ont été retardés de plus de deux heures dans leur ascension. En raison de ces retards, l’accumulation de grimpeurs a provoqué un goulot d’étranglement au col Hilary, et beaucoup ont atteint le sommet très tard, après l’heure recommandée de 14 heures, qui permet de redescendre au camp en toute sécurité.

Anatoli Boukreev, qui a été le premier à atteindre le sommet ce jour-là, a quitté les groupes et est retourné seul au camp IV. L’alpiniste et journaliste Jon Krakauer a critiqué le Russe au lendemain du 10 mai pour ne pas avoir aidé les autres lors de sa descente, mais depuis, il est reconnu pour avoir sauvé d’autres personnes qui auraient pu mourir cette nuit-là.

Boukreev a atteint le camp IV à 17 heures, mais même à ce moment-là, il y avait encore des alpinistes qui essayaient d’atteindre le sommet. À 17 h 30, un blizzard s’est abattu sur la région, enterrant les cordes fixes qui avaient été installées et les sentiers que les groupes avaient tracés pendant leur ascension.

À ce moment-là, l’enfer commençait à se déchaîner pour les alpinistes. Deux d’entre eux, Gau Ming-ho, de Taïwan, et l’Américain Scott Fischer, se sont retrouvés bloqués et incapables de descendre sous le Balcon (une petite plate-forme rocheuse à 8 400 m).

Rob Hall, guide d’Adventure Consultant, était coincé sur le Hilary Step avec son client Doug Hansen qui avait perdu connaissance. Hall a appelé à l’aide par radio et un autre guide, Andy Harris, a courageusement rebroussé chemin avec de l’oxygène et de l’eau pour le duo.

Le blizzard s’est aggravé et plusieurs alpinistes des deux groupes (Neal Beidleman, Pete Schoening, Charlotte Fox, Tim Madsen, Sandy Pittman et Lene Gammelgaard de Mountain Madness, ainsi que Mike Groom, Beck Weathers et Yasuko Namba d’Adventure Consultants) se sont perdus dans le col sud et ont été contraints de bivouaquer à seulement 20 m d’une énorme chute sur la face Kangshung.

Beidleman, Groom, Schoening et Gammelgaard sont partis à la recherche d’aide lorsque le blizzard s’est calmé pour un moment. Lorsque le quatuor a atteint le camp IV, Boukreev s’est mis en route et a localisé les alpinistes en détresse. Il a mis Fox, Madsen et Pittman en sécurité et a choisi de laisser Namba et Weathers, qui étaient en coma hypothermique et proches de la mort.

Des sherpas ont été envoyés pour les examiner le lendemain, mais ils se sont aperçus qu’ils étaient tellement couverts de glace qu’il a fallu l’arracher de leur visage. Une fois de plus, les deux hommes ont été abandonnés car ils étaient présumés morts. Peu de temps après, Weathers a repris conscience et, dans un exploit d’endurance humaine extrême, a trébuché sur ses pieds gelés et titubé, à moitié aveugle (son œil avait gelé) jusqu’au camp IV.

Le lendemain, à 4h43, Hall a envoyé un message radio depuis le Hilary Step, indiquant que Hansen était parti et que Harris avait disparu. Plus tard dans l’après-midi, toujours bloqué sur la montagne, il demande au camp de base d’appeler sa femme pour lui. Dans un échange émouvant, Hall lui a dit :

« Dors bien ma chérie. Ne t’inquiète pas trop. »

Il a été retrouvé mort le 23 mai.

La tempête s’étant calmée, les sherpas ont sauvé le Gau gelé, et Boukreev est à nouveau monté pour tenter de sauver Fischer. À 19 heures, il trouve son corps gelé. Sans le Russe, d’autres personnes auraient pu mourir en ce jour funeste. Un an plus tard, Boukreev mourut lui-même lors d’une tentative sur l’Annapurna.

Après cette tragédie, Jon Krakauer (auteur de Into the Wild) a écrit un best-seller sur son expérience en montagne. Tragédie à l’Everest (Into Thin Air : A Personal Account of the Mt. Everest Disaster) détaille les événements qui se sont déroulés, bien que le récit de Krakauer ait été largement critiqué par la communauté des alpinistes pour le portrait négatif qu’il donne d’Anatoli Boukreev.

Dans le livre, Krakauer remet en question le jugement de Boukreev, sa décision de descendre avant ses clients, son choix d’équipement et son interaction avec ses clients. Boukreev a répondu à ces critiques dans son propre livre, The Climb.

Le récit de l’Everest 1996 a été immortalisé au cinéma lorsqu’il a fait l’objet d’un long métrage en 2015, avec Jason Clarke, Josh Brolin, John Hawkes, Keira Knightley, Emily Watson et Jake Gyllenhall.