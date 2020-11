Ever Banega, Kim Jin-su et Youssef El Jebli figurent dans les premiers succès et échecs des transferts SPL

La Ligue professionnelle saoudienne étant mise en pause pour la trêve internationale, le moment est venu d’évaluer l’impact précoce des ajouts de transferts de l’été. Les meilleurs du Royaume ont eu moins de six semaines pour se concentrer sur la campagne précédente, en raison de l’effet du coronavirus sur le calendrier. Cela a exercé des pressions supplémentaires sur le recrutement. Il s’agit bien sûr des premiers jours de 2020/21 et beaucoup de choses pourraient changer dans les mois à venir. Mais il y a eu des succès et des échecs notables au cours des quatre premières semaines de match. Avec l’aide de Wyscout et SofaScore, nous les avons sélectionnés: LES COUPS Ever Banega (Al Shabab) La réputation, à elle seule, n’est pas une garantie lorsque des superstars passent de l’Europe à l’Asie. Le métronome argentin Banega a cependant été un succès sans réserve dans les couleurs Shabab. Les septièmes finissants du dernier trimestre se retrouvent désormais deuxième, bloqués sur 10 points avec le leader Al Hilal. L’écart entre eux la saison dernière s’étalait à 29 points. A 97e-minute pénalité a remporté une victoire spectaculaire contre le champion 2018/19 Al Nassr, tandis qu’un autre est venu lors du match nul 2-2 du mois dernier contre Al Raed. Il s’agit d’un véritable leadership en action, poursuivant là où il s’était arrêté avec Séville dans la pièce maîtresse triomphante de la Ligue Europa en août. Les 261 passes de Banega ne sont améliorées que par Gustavo Cuellar de Hilal, avec son ratio de 67,5 passes par 90 minutes, le quatrième meilleur de la division. Cet homme est un génie. Youssef El Jebli (Al Batin) Les sourcils ont été soulevés quand Al Faisaly a choisi de renoncer à son meneur de jeu néerlandais, tout juste après avoir enregistré 10 passes décisives lors de la première campagne de 2019/20. Batin promu a rapidement attrapé El Jebli et son coéquipier Khaleem Hyland. Un retour solide après une saison à l’extérieur a depuis été apprécié, en septième. Le décompte combiné d’El Jebli pour les buts et les passes décisives de quatre est le plus élevé de la division. La paire de passes décisives du joueur de 27 ans a contribué à infliger la seule défaite de Raed, avec un doublé bien pris, puis envoyant Batin vers un battement 3-0 d’Abha. Voir aussi Les joueurs de Premier League testés positifs pour Corona Mourad Batna (Al Fateh) Le Fateh a pris un bon départ – et leur speedster marocain a été la clé. Les souvenirs d’une misérable dernière année aux Émirats arabes unis ont été époustouflés, notamment lors de sa salve de deux buts après la 82nd-minute marque à 10 joueurs à Al Ain. L’ailier droit de 30 ans a déchaîné des chiffres solides à ce jour, en réduisant à l’intérieur de son pied gauche préféré. Son total de 12 tentatives est le cinquième le plus commun de la SPL, 18 touches à l’intérieur de la surface de réparation est le troisième le plus élevé et son pourcentage de précision de tir de 41,7 pour cent se classe deuxième. Le total de deux frappes de la SPL par Batna en quatre points aurait été suffisant pour faire de lui le quatrième meilleur buteur en 2019/20. Dans sa forme actuelle, il pourrait devancer l’homme cible néerlandais Mitchell te Vrede. MISSES Pedro Henrique (Al Wehda) Le nouvel entraîneur-chef Ivo Vieira a emmené Wehda de la quatrième place en 2019/20 à la troisième en 2020/21. Ces débuts troublés pour les Portugais ont été synonymes de désordre à l’arrière. C’est là que la contribution de Henrique – un joueur présent lorsque Vieira a guidé Vitoria Guimaraes à la septième place de la Primeira Liga portugaise la saison dernière – peut être remise en question. Un manque de chimie avec le défenseur central espagnol Alberto Botia est évident et la décision d’envoyer l’ancien partenaire Renato Chaves à Batin semble malavisée. La facilité avec laquelle Aqeel Al Sahbi l’a surpassé pour le match d’ouverture d’Al Raed et la facilité avec laquelle il a été « vendu » par Abdulfattah Adam’s 94e-un clincher minute dans cette défaite épique de 3-2 aurait augmenté les graves préoccupations qui découlaient de la défaite 2-1 précédente contre Faisaly. Voir aussi Doctor Who Time Lord Victorious Multi-Platform Story débutera - / Film Carolus Andriamatsinoro (Al Qadsiyah) Les Qadsiyah promus n’ont frappé que quatre fois – le deuxième en moins – et le blâme pour cette sortie dérisoire sera naturellement tourné vers leur attaquant de départ. L’international malgache Andriamatsinoro n’a fourni ni but ni aide en 399 minutes pour les nouveaux employeurs. Cette sécheresse est venue de neuf tentatives, qui est le 11e la plupart des joueurs de la division. Mais le plus alarmant pour un attaquant qui a commencé 2019/20 de manière aussi meurtrière pour la relégation d’Al Adalah, il ne s’est converti qu’à trois reprises au cours de ses 25 derniers matches de haut niveau. Une tendance alarmante. Kim Jin-su (Al Nassr) Il y a toutes les raisons de penser que Kim viendra bien pour lutter contre Nassr. Un arrière gauche surprenant pour la Corée du Sud, qui a encore excellé pour Hoffenheim et Jeonbuk Hyundai Motors, a un pedigree à la pelle. Pourtant, les premiers mois de sa carrière au Moyen-Orient n’ont pas été un moment inoubliable. Kim a été étonnamment négligé pour le quatuor étranger de Nassr lorsque la Ligue des champions de l’AFC 2020 a redémarré en septembre. Il a ensuite commencé les trois défaites d’ouverture de la SPL, avant de rater la remarquable victoire 2-0 contre Qadsiyah lorsque plusieurs membres de l’équipe ont été infectés par COVID-19. L’arrière droit de Shabab Fawaz Al-Sqoor, en particulier, a révélé à plusieurs reprises un positionnement défensif suspect lors de la défaite du derby de ce mois-ci. Dans deux de ses trois run-out SPL, il n’a tenté que deux centres. Un pourcentage de duels aériens remportés de 41,7% est bien inférieur à sa moyenne de 62% en K League 1, avec une comparaison pour le pourcentage de récupérations dans la moitié de terrain adverse (SPL – 23,1%, K League 36,3%) étant de même méchant. En savoir plus sur l’application Sport360

