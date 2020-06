Événement Samsung Galaxy Note 20 Unpacked: à quels appareils s’attendre et comment le regarder

Samsung se prépare pour un événement Unpacked 2020 très inhabituel, et pas seulement parce qu’il peut se tenir dans un format de flux uniquement en raison des nouvelles réalités des coronavirus. Il a progressivement déplacé son tarif du deuxième semestre en dehors des grandes expositions de l’industrie et a commencé à organiser un dévoilement dédié pour sa gamme de produits phares Note, mais il se prépare maintenant à lancer bien plus d’appareils que le vénérable téléphone avec le S Pen dans le Unpacked. mélanger.

Pour faire court, Samsung devrait connaître le mois d’août le plus riche de lancements de produits de tous les temps Notez l’annonce de la série 20 d’au moins deux combinés, puis ajoutez le Galaxy Fold 2 et la version 5G du Galaxy Z Flip pour un cinq banger. Jeter dans un prétendu La Galaxy Tab S7 + et, potentiellement, une nouvelle Galaxy Watch, et le grand événement estival est appelé à grossir.

Quand est l’événement Samsung Galaxy Note 20 Unpacked?

Si vous vous demandez quand Samsung annoncera et lancera la série Galaxy Note 20 avec le nouveau duo Fold and Flip bendy, la dernière astuce pour l’événement Unpacked 2020 est le 5 août, qui fixerait la date de lancement du vendredi 21, si l’histoire est toute indication.

Ce délai peut sembler être plus tôt que d’habitude et 2020 a été tout sauf typique jusqu’à présent, mais il correspond en fait parfaitement avec les dates de dévoilement et de lancement de la série Galaxy Note 9 ou 10 qui ne se sont pas déroulées fin août également.

Comment pouvez-vous regarder l’événement Galaxy Note 20 Unpacked 2020? Samsung aura un flux en direct pour diffuser l’événement Unpacked 2020, et vous pouvez le regarder intégré ici quand le temps approche.

À quelles annonces d’appareils s’attendre lors de l’événement Unpacked 2020 de Samsung

Samsung Galaxy Note 20: 6,42 « 90 Hz / 120 Hz avec écran LTPO ou 60 Hz LTPS, batterie 4300 mAh

Samsung Galaxy Note 20 + / Ultra: rafraîchissement dynamique de 6,87 « à 120 Hz avec affichage du lecteur de doigt 3D Sonic Max, batterie de 4500 mAh

Samsung Galaxy Fold 2: écrans internes pliables de 7,7 « , écrans externes de 6,23 »

Samsung Galaxy Z Flip 5G – Snapdragon 865

Écrans Samsung Galaxy Tab S7 / S7 + 5G – 11 « /12,4 », batterie 7760mAh / 9800mAh

Galaxy Buds en forme de haricot

Samsung Galaxy Watch 3