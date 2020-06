Événement Horizon Blu-ray venant de Scream Factory – / Film

Horizon de l’événement, Paul W. S. AndersonLe film d’horreur de science-fiction sur un vaisseau spatial qui ouvre accidentellement une passerelle vers l’enfer, obtient une nouvelle version Blu-ray des gens de Scream Factory. Ce serait une bonne nouvelle en soi, mais cela vient également avec la révélation que Scream Factory cherche les images légendaires perdues depuis longtemps qui ont été retirées du film en raison de son extrême violence.

Quand il est sorti en salles en 1997, Horizon de l’événement était un flop – les critiques et le public ont rejeté le film, et il n’a gagné que 26,7 millions de dollars contre un budget de production de 60 millions de dollars. Cependant, les ventes et les locations de vidéos à domicile se sont avérées plus favorables au film, et au fil des ans, Horizon de l’événement a gagné un grand culte après. Et tout fan du projet a probablement entendu parler des images perdues depuis longtemps. La production sur Horizon de l’événement a été précipité et, selon la légende, une première projection test du film avait tellement de sang que plusieurs membres du public se sont évanouis. Paramount Brass a également été choqué et a demandé à Anderson de revenir et de réduire une partie de la violence, ce qu’il a fait.

Cependant, après que les ventes de DVD aient traversé le toit, Paramount a changé leur musique et a voulu faire équipe à nouveau avec Anderson pour sortir une coupe du réalisateur. Mais il y avait un gros problème: la séquence a été perdue. En 2017, Anderson a confirmé que l’un des producteurs du film, Lloyd Levin, avait une copie VHS du film qui pourrait encore contenir les images perdues. Cependant, Anderson a ajouté: «Je n’ai jamais réussi à le regarder, pas plus, car il a déménagé en Espagne. Je voyage tellement et nous ne sommes jamais allés dans le même pays avec un lecteur VHS et lui ayant la cassette entre les mains, mais je suis très excité de le faire à un moment donné. J’aimerais voir ce qu’il y a sur cette bande! «

Il n’y a eu aucune mise à jour depuis lors, mais peut-être, juste peut-être, cela est sur le point de changer. Scream Factory a révélé aujourd’hui qu’ils travaillaient sur un nouveau Horizon de l’événement Sortie Blu-ray, et avec la pochette (que vous pouvez voir ci-dessous), ils comprenaient ce message:

«De nouveaux extras sont en cours et seront annoncés à une date ultérieure. Nous pouvons confirmer aujourd’hui que nous faisons un nouveau scan 4K du film! Comme pour tout métrage supplémentaire très demandé (en plus de ce qui sera présenté sur les versions précédentes), nous l’examinons du mieux que nous pouvons. Nous accueillons favorablement toutes les pistes que vous pourriez avoir parallèlement à nos efforts. »

Maintenant, ce n’est pas une confirmation que la version volonté présenter ces scènes perdues, mais les doigts croisés. Scream Factory espère sortir le Blu-ray le 29 septembre, mais ajoute: «Veuillez noter que la date pourrait changer car nous subissons toujours un effet domino de la situation COVID, ce qui a causé de nombreux retards pour les versions antérieures de notre calendrier, comme vous avez vu. Nous ferons de notre mieux pour garder cette date bien sûr, mais nous sommes toujours dans une période sans précédent où l’accès à des talents pour des figurants ou la mise en place de transferts de films sont plus difficiles qu’auparavant. Nous apprécions votre compréhension maintenant et à l’avance et nous espérons qu’il y aura une certaine stabilisation. »

