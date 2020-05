Événement DC GENERATION absent des calendriers de juillet et août

Crédit: DC



Crédit: Francis Manapul (DC)



Mis à jour le 15 mai: Il n’y a pas de problème de Génération événement sollicité pour août 2020 par DC.

DC a indiqué qu’il mettra à jour le statut du projet plus tard cette année.

Histoire originale publiée le 13 mai: Pour ceux qui souhaitent lire «Charge vers DC’s Future» de DC, juillet n’est pas votre mois car aucun des Génération les problèmes sont dans le calendrier de sortie de l’éditeur de juillet 2020.

Generation One a été initialement sollicité (sans pochette) aux côtés de Death Metal # 1 pour mai, et bien qu’il ait été officiellement annoncé juste avant comme un événement « mensuel » en cinq parties, Génération deux (sous-titré L’âge du métahumain) N’a pas été initialement sollicitée pour juin, DC refusant de commenter son absence à l’époque.

Depuis lors, cependant, Death Metal # 1 obtenu une date de sortie révisée – avec # 2 maintenant confirmé pour juillet – alors que Génération continue d’être absent.

Un obstacle potentiel à cela pourrait être des changements Death Metal Scott Snyder a parlé du départ soudain du co-éditeur DC Dan DiDio, ainsi que de la pause de distribution provoquée par la pandémie de COVID-19.

« DC a changé en premier. Dan est parti, et en plus, la ligne a changé en termes de ce que nous prévoyions après 2020 », a déclaré Snyder plus tôt cette semaine. « … Tout a été fluide, mais[[Death Metal]est resté ce qu’il était. «

« Et ce qui a changé lorsque le paysage de DC a changé de l’autre côté, et quand l’éditorial a changé avec la sortie de Dan, c’est simplement que nous n’avons plus du tout été contraints par une période de ce qui allait se passer de l’autre côté. , nous avons donc dû nous développer. «

GénérationLa sortie de » peut être compliquée par le fait que le lancement de l’événement était censé être précédé d’un spécial de la journée de la bande dessinée gratuite du 2 mai Génération zéro: des dieux parmi nous décrit comme « épique » et « révolutionnaire » par DC, mais FCBD (comme il est largement connu) a bien sûr été annulé en raison de la crise des coronavirus et Diamond et les éditeurs participants n’ont pas annoncé leur intention de distribuer les titres créés pour l’événement.