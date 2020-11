Événement 12 jours d’amitié à partir d’aujourd’hui dans Pokémon Go

Image via Niantic

L’événement 12 jours d’amitié débute aujourd’hui à Pokémon Go. Comme son nom l’indique, il se déroulera au cours des 12 prochains jours avant la mise à jour de Go Beyond qui apportera des changements majeurs au jeu mobile à succès.

L’événement se déroulera jusqu’au 30 novembre. Pendant ce temps, les niveaux d’amitié augmenteront plus rapidement en ouvrant des cadeaux, en échangeant des Pokémon ou en combattant ensemble dans des raids, des gymnases ou des batailles d’entraîneurs.

Combattre ensemble dans des raids vous donnera un coup de pouce d’attaque et vous pouvez utiliser les passes de raid à distance pour jouer ensemble tout en restant à la maison. Vous gagnerez plus d’XP en terminant des raids, vous pourrez ouvrir plus de cadeaux chaque jour et vous gagnerez deux fois l’XP en attrapant des Pokémon pendant l’événement.

Si vous atteignez le niveau 40 avant la fin de l’événement, vous recevrez la médaille Legacy 40 et une recherche chronométrée qui récompense l’élément d’avatar exclusif Gyarados Hat. Le plafond de niveau du jeu sera porté à 50 avec la mise à jour Go Beyond le mois prochain.

Fêtez avec vos amis, mais n’oubliez pas de suivre les directives de vos autorités sanitaires locales concernant la pandémie COVID-19 en cours. La mise à jour Go Beyond apportera plusieurs changements et fonctionnalités à Pokémon Go, y compris de nouveaux Pokémon de la région de Kalos et l’ajout de saisons.

