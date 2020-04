Evangelion active le mode bête avec la nouvelle statue Infinity Studio

Infinity Studio a annoncé un nouvel état de la série animée à succès Evangelion. Ils ont officiellement publié des photos de leur prochain Evangelion 2.0 Statue Eva-02 Beast Mode. Les fans de la série connaissent peut-être ce mode spécial mais au cas où certains l’ignoreraient. Le protocole du mode bête a été montré dans Evangelion 2.0 lorsque le pilote Eva Mari a utilisé le code secret: The Beast. Cela a déverrouillé les restricteurs d’Eva et il amorce une transformation physique là où certains pourraient dire qu’il a abandonné son humanité. Ce style animalier a été complètement recréé avec la statue Infinity Studio Evangelion. Le pilote Mira n’est pas inclus dans cette statue, mais nous pouvons voir toute la gloire de la bête Eva alors qu’elle se prépare à affronter le dixième ange.

Il s’agit d’une statue dynamique très sinistre qui a été créée ici. L’équipe derrière cette pièce a mis beaucoup de temps et d’efforts pour donner aux fans une excellente statue d’Evangelion. Les couleurs sont très lumineuses et la toile de fond d’explosion dynamique est une touche supplémentaire joliment réalisée pour rendre la statue plus vivante. Le visage horrifiant est assez intense car les dents et la langue font vivre la bête Eva-02. J’aime beaucoup la quantité de détails qu’ils ont mis dans cet objet de collection et tout fan de la série Evangelion devrait l’être aussi. Ils ont vraiment capturé l’aspect de la Bête, mais j’aurais aimé voir certains des pilotes Mari dans cette statue car nous avons beaucoup d’objets de collection Eva, mais il semble qu’ils regardent les aspects humains de cette série. Cependant, c’est le premier à voir celui de l’Eva à pleine puissance. Infinity Studio ne nous a pas encore donné de date de sortie ni de prix mais vous pourrez trouver des précommandes ici quand il sera en ligne. Découvrez les photos officielles ci-dessous:













Le post Evangelion Active le mode Beast avec la nouvelle statue Infinity Studio est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.