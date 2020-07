Eva Longoria espère que les communautés noires et brunes «  lieront les armes  » pour lutter contre le racisme (vidéo)

BE Conference 2020: l’actrice, réalisatrice, productrice et militante a également souligné la nécessité de plus d’égalité à l’écran et aux postes de pouvoir

S’adressant à TheWrap lundi, Eva Longoria a appelé Hollywood à faire plus pour lutter activement contre le racisme, et a déclaré que plus précisément, elle espère que la communauté latino «liera les armes» avec la communauté noire dans le cadre de ce combat.

«Notre industrie est tellement intersectionnelle. Nos vies sont intersectionnelles et nos médias devraient donc refléter cela. Nos médias, ce que nous créons à Hollywood, doivent servir les personnes qui les consomment, et les personnes qui les consomment sont pour la plupart des gens de couleur », a-t-elle déclaré à la rédactrice en chef de TheWrap, Sharon Waxman, lors de la conférence d’ouverture de lundi à Be Conference 2020. .

« Hispaniques, nous sur-indexons au cinéma », a déclaré l’actrice, réalisatrice, productrice et militante. «C’est toujours l’une des formes de divertissement les moins chères que nous puissions offrir aux familles, plus qu’un match de baseball ou un match de NBA. Les films sont toujours les choses les plus abordables que nous puissions faire, et la même chose pour la communauté noire – ils soutiennent vraiment leurs films et leur télévision, alors pourquoi ne servons-nous pas ces communautés? Ce n’est pas une responsabilité morale, c’est un choix économique. C’est la chose intelligente à faire.

Longoria a brièvement évoqué l’héritage de l’esclavage dans le contexte du racisme systémique et comment, à son avis, l’expérience hispanique du racisme diffère de celle des Noirs. Longoria a déclaré que parmi d’autres mesures qu’elle avait prises pour en savoir plus, elle avait lu «Alors tu veux parler de race» de l’auteur Ijeoma Oluo. Plutôt que de s’attendre à ce que la communauté noire fasse tout le travail pour expliquer le racisme, «C’est à nous de nous éduquer et d’essayer d’être aussi informé que possible», a-t-elle déclaré.

«Il y a tellement d’intersectionnalité entre les communautés noires et brunes, alors j’espère lier les bras, car leurs succès sont nos succès, nos oppressions sont leurs oppressions», a poursuivi Longoria.

«Nous devons créer plus d’alliances avec la communauté noire. Je pense que la plus grande chose à propos de Black Lives Matter est qu’elle nous aide à définir ce qu’est le racisme … Ce ne sont pas les émotions ou les intentions individuelles qui créent vraiment cette complaisance dans le système, mais c’est le fait que vous ne pouvez pas réparer le système sur une base émotionnelle. Et donc vous avez besoin de la désobéissance civile, vous avez besoin de ces «bons ennuis», comme dirait John Lewis, vous avez besoin des manifestations dans les rues.

Plus tard dans la conférence, Longoria a également appelé à plus de diversité et d’égalité à l’écran et derrière la caméra, et dans les positions de pouvoir, notant qu’il devrait y avoir un système métrique qui tient les studios et les réseaux responsables de la représentation 50/50. «Les femmes et les gens de couleur, moi étant les deux, nous ne demandons pas la charité, nous demandons l’égalité», a-t-elle déclaré.

Elle a également appelé à plus de leadership féminin au sommet des entreprises, en particulier pour favoriser une plus grande sécurité sur le plateau, ce que le mouvement Time’s Up, cofondé par Longoria, défend depuis sa conception en janvier 2018.

Regardez la conversation complète de 37 minutes, qui a également abordé des sujets allant des efforts de Longoria pour créer une diversité dans les coulisses de ses projets et son admiration pour ce qu’Ava DuVernay a accompli sur ce front, entre autres, ci-dessous.

La conférence BE présentée par WrapWomen est la principale conférence de mentorat d’Hollywood. L’événement est conçu pour offrir des opportunités à la prochaine génération de femmes dans les médias et le divertissement, en mettant l’accent sur les voix sous-représentées. La programmation et le mentorat de cette année visent à briser les barrières, à inspirer l’action et à créer des opportunités inclusives pour tous.