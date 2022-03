Eurovision France 2022 : quelles sont les 12 chansons et les artistes en lice ?

Ce samedi 5 mars 2022, France 2 propose son émission en direct intitulée Eurovision France, c’est vous qui décidez ! permettant aux téléspectateurs et au jury présent de choisir quel candidat représentera les couleurs de la France à l’Eurovision 2022.

L’émission Eurovision France de France 2 sera donc présentée en direct par Laurence Boccolini et Stéphane Bern comme l’année dernière qui a vu Barbara Pravi et sa chanson « Voilà! » sélectionnée.

Cette année, le jury est composé de 10 personnalités avec Jenifer comme présidente ainsi que Gjon’s Tears, Nicoletta, Cyril Féraud, Yseult, Agustín Galiana, Elodie Gossuin, André Manoukian, Joyce Jonathan et Sundy Jules.

Voici le prestigieux jury qui prendra part à l'édition 2022 d' « #EurovisionFrance, c'est vous qui décidez » le 5 mars prochain en direct sur @France2tv ! Un jury présidé par @JeniferOfficiel 🇫🇷🌟 @francetele pic.twitter.com/DiifBZ734s — Eurovision France 🇫🇷 (@EurovisionF2) February 16, 2022

Liste des 12 artistes et chansons en compétition pour l’Eurovision 2022

Alvan & Ahez, « Fulenn »

Eurovision France 2022 : Alvan & Ahez - "Fulenn" - La sélection des finalistes

Cyprien Zeni, « Ma Famille »

Eurovision France 2022 : Cyprien Zeni "Ma famille" - La sélection des finalistes

Elia, « Téléphone »

Eurovision France 2022 : Elia "Téléphone" - La sélection des finalistes

Elliott, « La Tempête »

Eurovision France 2022 : Elliott "La tempête" - La sélection des finalistes

Hélène in Paris, « Paris mon amour »

Eurovision France 2022 : Hélène in Paris "Paris mon amour" - La sélection des finalistes

Joan, « Madame »

Eurovision France 2022 : Joan "Madame" - La sélection des finalistes

Joanna, « Navigateure »

Eurovision France 2022 : Joanna "Navigateure" - La sélection des finalistes

Julia, « Chut »

Eurovision France 2022 : Julia "Chut" - La sélection des finalistes

Marius, « Les chansons d’amour »

Eurovision France 2022 : Marius "Les chansons d'amour" - La sélection des finalistes

Pauline Chagne, « Nuit Pauline »

Eurovision France 2022 : Pauline Chagne "Nuit Pauline" - La sélection des finalistes

Saam, « Il est où ? »

Eurovision France 2022 : Saam "Il est où ?" - La sélection des finalistes

Soa, « Seule »

Eurovision France 2022 : SOA "Seule" - La sélection des finalistes

Comment va être choisie la chanson gagnante ?

Le choix de l’artiste et donc de la chanson gagnante qui participera au concours de l’Eurovision 2022 pour représenter la France va se faire en plusieurs étapes. Tout d’abord, c’est le vote du public qui va compter et les 5 chansons sur les 12 qui seront en tête vont être sélectionnées pour le « vote ultime ». Le jury a également son mot à dire puisqu’il va décerner un « euro-ticket » à une 6ème chanson. Il y aura donc 6 chansons sur les 12 au vote ultime. Et c’est à 50/50 que le jury et le public vont désigner LA chanson qui représentera la France au concours de l’Eurovision 2022.

Comment sera désignée la chanson gagnante d’#EurovisionFrance cette année ? Tout est expliqué ici ⬇️✨🇫🇷 @France2tv @Francetele pic.twitter.com/CC4BOsqmzG — Eurovision France 🇫🇷 (@EurovisionF2) February 16, 2022

Rendez-vous donc ce samedi 5 mars 2022 à partir de 21h05 sur France 2 pour savoir quelle sera la chanson gagnante représentant la France à l’Eurovision 2022.