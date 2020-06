Eurovision: Chaque détail – Date de sortie, distribution, bande-annonce et détails

– – –

Le véritable Concours Eurovision de la chanson a peut-être été annulé l’année en cours (actuellement brisé). Mais le film satirique avec Will Ferrell et Rachel McAdams est là pour éliminer cette démangeaison euro-musicale.

Malgré le retard dû à la pandémie actuelle de coronavirus répandue dans le monde, le film a finalement confirmé sa sortie sur Netflix dans quelques semaines.

Eurovision: Tout sur le film

Officiellement, le film reçoit un sujet du Concours Eurovision de la chanson: l’histoire de la saga du feu. Mais c’est une bouchée, donc nous n’irons avec l’Eurovision qu’à partir de maintenant. Le film s’en tient à l’équipe islandaise, mettant à cœur les musiciens Lars (Will Ferrell) et Sigrit Erickssong (Rachel McAdams). Alors qu’ils se préparent à défendre leur pays et à se battre dans le concours Eurovision de la chanson.

Le film se déroule en 1972, il y a donc un style des années 70 très compréhensible. Des longues mèches magnifiques de Ferrell à la robe bohème bleue flottante McAdams. Le film est co-écrit par Will Ferrell et SNL. L’auteur est Andrew Steele et ils ont travaillé ensemble sur un certain nombre de projets.

Eurovision: date de sortie

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga devrait être publié sur Netflix le 26 juin. Ce n’est pas beaucoup plus long. Les fans n’ont donc pas besoin de l’attendre. Malgré la pandémie de coronavirus, le film devrait être lancé.

Eurovision: la bande-annonce est-elle encore disponible?

Nous avons un court clip pour la chanson que Lars et Sigrit sont censés interpréter lors du concours. Et nous avons également un certain nombre de photos publicitaires de Netflix qui sont assez magnifiques.

Eurovision: Cast

Le casting est très grisant. Les fans de l’émission connaissent déjà les rôles principaux, Ferrell et McAdams. Mais Piers Brosnan rattrape également le rôle du père de Lars, Erick Erickssong. De plus, Dan Stevens joue le rôle de la Russie dans le concours, Alexander Lemtov, qui joue un rôle dans lequel nous ne sommes pas habitués à le voir. Comme dans, il est torse nu à part un manteau de longueur au sol. Plus très concret, n’est-ce pas, Dan?

Demi Lovato est également inscrit dans le casting sous le nom de Katiana, parallèlement à Jamie Demetriou de Fleabag qui joue Kevin Swain et la superstar de l’Eurovision Graham Norton a également un camée comme lui.

