EuropHPC entre dans l’ère de l’IA dans le calcul intensif

Quatre nouveaux supercalculateurs soutenus par une initiative paneuropéenne utiliseront les accélérateurs de datacenter, les réseaux et les logiciels de NVIDIA pour faire progresser l’IA et le calcul haute performance.

Ils incluent un système baptisé Leonardo, dévoilé aujourd’hui au centre de recherche italien CINECA, utilisant les technologies NVIDIA pour fournir le système d’IA le plus puissant au monde. Ces quatre systèmes sont le premier des huit systèmes annoncés cette année, ciblant des emplacements parmi les 50 ordinateurs les plus puissants du monde.

Ensemble, ils formeront un réseau régional, «un moteur pour alimenter l’économie des données en Europe», a déclaré EuroHPC, le groupe qui dirige l’effort, dans un livre blanc décrivant ses objectifs.

Les systèmes appliqueront l’IA et l’analyse de données à des applications scientifiques et commerciales allant de la lutte contre le COVID-19 et le changement climatique à la conception d’avions, de voitures, de médicaments et de matériaux avancés.

Rejoindre Leonardo est une vague de nouveaux supercalculateurs IA prévus pour la République tchèque, le Luxembourg et la Slovénie qui serviront de centres nationaux de compétence, développant les compétences et créant des emplois.

GPU NVIDIA, derniers systèmes InfiniBand Power

Les quatre supercalculateurs annoncés utilisent des GPU d’architecture NVIDIA Ampere et des réseaux NVIDIA Mellanox HDR InfiniBand pour exploiter un écosystème de centaines d’applications HPC et IA. Atos, un partenaire systèmes NVIDIA basé en France, construira trois des quatre systèmes; Hewlett Packard Enterprise construira le quatrième.

Les nouveaux systèmes rejoignent 333 des TOP500 supercalculateurs du monde équipés de GPU NVIDIA, de réseaux ou des deux.

Les GPU NVIDIA accélèrent 1 800 applications HPC, dont près de 800 sont aujourd’hui disponibles dans le catalogue d’applications GPU et NGC, le hub de NVIDIA pour les logiciels optimisés pour le GPU.

Les nouveaux systèmes utilisent tous HDR 200 Gb / s InfiniBand pour une faible latence, un débit élevé et une informatique en réseau. C’est la dernière version d’InfiniBand, qui alimente déjà les supercalculateurs à travers l’Europe.

Bref tour des derniers supercalculateurs d’Europe

Leonardo sera le supercalculateur IA le plus rapide au monde. Atos exploite près de 14 000 GPU d’architecture NVIDIA Ampere et la mise en réseau HDR 200 Gb / s InfiniBand pour offrir un système avec 10 exaflops de performances d’IA. Il utilisera la topologie réseau InfiniBand Dragonfly + pour offrir à la fois flexibilité et performances évolutives.

Les chercheurs du CINECA appliqueront ce pouvoir pour faire avancer la science, simulant les forces planétaires derrière le changement climatique et les mouvements moléculaires à l’intérieur d’un coronavirus. Le centre est peut-être mieux connu pour ses travaux sur Quantum Espresso, une suite de codes open source pour la modélisation de matériaux à l’échelle nanométrique pour des travaux tels que la conception de meilleures batteries.

Un nouveau supercalculateur au Luxembourg appelé MeluXina, qui fait également partie du réseau EuroHPC, connectera 800 GPU NVIDIA A100 sur des liaisons InfiniBand HDR 200 Gb / s. Le système, qui sera construit par Atos et alimenté par l’énergie verte à partir de déchets de bois, contiendra près de 500 pétaflops de performances d’IA.

MeluXina traitera des applications commerciales et de la recherche scientifique. Il prévoit d’offrir un accès aux utilisateurs tirant parti du HPC et de l’IA pour faire progresser le travail dans les services financiers ainsi que dans la fabrication et la santé.

L’Europe de l’Est se renforce

Le nouveau supercalculateur Vega de l’Institut des sciences de l’information de Maribor, en Slovénie (IZUM), sera basé sur le système Atos BullSequana XH2000. Le supercalculateur, nommé d’après le mathématicien slovène Jurij Vega, comprend 240 GPU A100 et 1 800 points d’extrémité InfiniBand HDR 200 Gb / s.

Vega contribuera à «garantir qu’une nouvelle génération d’experts et de développeurs, ainsi que la communauté slovène au sens large, puisse relever de nouveaux défis au sein de notre consortium national et contribuer aux initiatives régionales et européennes de HPC», a déclaré Aleš Bošnjak, directeur d’IZUM dans un communiqué publié par EuroHPC.

Le centre national de supercalculateur IT4Innovations accueillera ce qui devrait devenir le supercalculateur le plus puissant de République tchèque. Il utilisera 560 GPU NVIDIA A100 pour fournir près de 350 pétaflops de performances d’IA, soit 7 fois les capacités du système existant du centre.

Le supercalculateur sera basé sur les systèmes HPE Apollo 6500 de Hewlett Packard Enterprise (HPE). Il desservira les chercheurs du VSB – Université technique d’Ostrava, où il est basé, ainsi qu’un ensemble croissant d’utilisateurs universitaires et industriels externes utilisant un mélange de simulations, d’analyse de données et d’IA.

L’histoire des ambitions de l’Europe en matière de HPC et d’IA est encore en cours d’écriture.

EuroHPC n’a pas encore annoncé ses projets de systèmes en Bulgarie, en Finlande, au Portugal et en Espagne. Et au-delà de ce travail, le groupe a déjà esquissé des plans qui s’étendent jusqu’en 2027.