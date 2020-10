Europa League aujourd’hui en direct à la télévision, en direct et en direct

La phase de groupes de la Ligue Europa entre dans le tour suivant. La deuxième journée de match a lieu aujourd’hui. Ici, nous vous disons toutes les rencontres à venir et comment vous pouvez les suivre en direct à la télévision, en direct et en direct.

Europa League: la 2e journée en un coup d’œil

Les fans de football auront beaucoup à gagner jeudi 29 octobre. Au total, 24 matches de la Ligue Europa sont en attente. La première moitié commence à 18 h 55, l’autre moitié à 21 h. Deux équipes allemandes sont également impliquées: TSG Hoffenheim sont invités au KAA Gent, les adversaires du Bayer Leverkusen sont Slavia Prague.

groupe Temps Accueil Une façon g 18 h 55 AEK Athen La ville de Leicester g 18 h 55 Sorja Luhansk Sporting Braga H 18 h 55 AC Milan Sparta Prague H 18 h 55 Lille OSC Glasgow celtique je 18 h 55 Qarabag Agdam FC Villareal je 18 h 55 Sivasspor Maccabi Tel Aviv J 18 h 55 Linz DEMANDE Ludogorez Rasgrad J 18 h 55 Royal Antwerp FC Tottenham Hotspur K 18 h 55 CSKA Moscou Dinamo Zagreb K 18 h 55 Feyenoord Rotterdam Wolfsberger AC L 18 h 55 KAA Gent TSG Hoffenheim L 18 h 55 Étoile rouge de Belgrade Slovan Liberec UNE 21 horloge AS Rom ZSKA-Sofia UNE 21 horloge CFR Cluj Jeunes garçons Berne B 21 horloge FC Arsenal FC Dundalk B 21 horloge Molde FK Rapid Wien C 21 horloge Slavia Prague Bayer Leverkusen C 21 horloge OGC Nizza Hapoel Beer Sheva ré 21 horloge Benfica Lisbonne Standard de Liège ré 21 horloge Glasgow Rangers Lech Posen E 21 horloge FC Grenade PAOK Thessalonique E 21 horloge Omonia Nikosia PSV Eindhoven F 21 horloge Société réelle SSC Naples F 21 horloge AZ Alkmaar HNK Rijeka

Ligue Europa: aujourd’hui en direct à la télévision et en direct

Si vous souhaitez voir les matchs de la Ligue Europa en direct et dans leur intégralité, rendez-vous sur DAZN précisément. Le service de streaming en Allemagne a les droits de transmission pour chaque jeu. En plus des 24 matchs individuels d’aujourd’hui, il y aura également une conférence «GoalZone» à partir de 18h55. Ainsi, vous pouvez garder un œil sur plusieurs jeux en même temps et voir tous les moments forts.

Ligue Europa: tous les matchs dans le téléscripteur en direct

Voici un aperçu du téléscripteur en direct de la Ligue Europa.

Ligue Europa: les Allemands lors de la 1ère journée

Les deux représentants de la Bundesliga ont commencé la nouvelle saison de la Ligue Europa avec une victoire: The Werkself a clairement battu l’OGC Nice 6-2, tandis que TSG Hoffenheim a gagné 2-0 à domicile contre l’étoile rouge de Belgrade.