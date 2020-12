Euro Truck Simulator 2 Iberia DLC retardé alors que les développeurs travaillent sur une refonte graphique majeure

Euro Truck Simulator 2 reçoit généralement un nouveau DLC chaque décembre, et les fans s’attendaient à ce que la prochaine extension d’Iberia perpétue la tradition – mais il semble que cela ne se produira pas, car SCS Software a confirmé que le DLC Iberia ne sera pas lancé avant 2021. en partie à cause des changements apportés au flux de travail du studio par COVID-19, mais il est également influencé par une nouvelle fonctionnalité majeure du jeu: une refonte graphique massive.

La refonte visuelle verra un nouveau modèle d’éclairage introduit dans le jeu, qui présentera un éclairage plus réaliste à différents moments de la journée, lors de différents effets météorologiques et à divers endroits. Tous les actifs existants – des skybox et de la végétation aux bâtiments et aux véhicules – sont également retouchés pour correspondre au nouvel éclairage.

Iberia a été construit dès le départ pour correspondre à la refonte visuelle, mais cela signifie qu’il ne peut pas être lancé tant que les nouvelles fonctionnalités graphiques ne le font pas. La mise à jour 1.40 mettra en ligne le nouveau modèle d’éclairage pour le contenu existant en premier, puis Iberia lancera quelque temps plus tard.

Les développeurs s’attendent à ce que la mise à jour 1.40 et le DLC soient lancés au premier trimestre de 2021, bien qu’ils ne soient pas prêts à s’engager pour des dates difficiles pour le moment.

Le nouveau modèle d’éclairage sera également présenté à American Truck Simulator dans sa mise à jour 1.40, de sorte que les deux jeux de camions reçoivent un amour visuel.