Euphoria Special sera présenté tôt sur HBO Max – / Film

Une bande-annonce pour le Euphorie épisode spécial est tombé hier, et si la brève quantité de séquences là-bas vous a donné envie de plus, vous avez de la chance! Parce que HBO Max laisse tomber le nouvel épisode tôt – jeudi, 3 décembre. L’épisode sera ensuite diffusé sur HBO sur 6 décembre. C’est le premier de deux épisodes spéciaux, l’un se concentrant sur la saison des vacances et l’autre couvrant COVID-19.

Voici de quoi parle l’épisode:

Après avoir été laissé par Jules à la gare et rechuté, le premier épisode spécial suit Rue (joué par Emmy-lauréat Zendaya) alors qu’elle célèbre Noël. Jules (joué par Chasseur Schafer) apparaîtra également dans l’épisode. Écrit et réalisé par le créateur de la série Sam Levinson, le premier épisode, intitulé «Trouble Don’t Last Always», met également en vedette Colman Domingo, qui est apparu dans la première saison. Le titre et la date du deuxième épisode sont à venir. Les deux épisodes spéciaux ont été produits selon les directives COVID-19.

HBO et Zendaya ont taquiné lors des épisodes spéciaux en octobre, avec le président de HBO Casey Bloys disant qu’un «épisode COVID spécial» serait diffusé à un moment donné, et Zendaya a ajouté: «Nous pourrions finir par faire un petit épisode de bridge. Je ne sais pas vraiment comment le décrire, mais un épisode que nous pouvons faire avec un nombre limité de personnes dans un environnement plus sûr … donc nous avons quelque chose sur quoi vivre jusqu’à ce que nous puissions entrer dans la saison 2. » Mais depuis lors, un épisode spécial s’est transformé en deux. L’épisode COVID est encore à venir – aucune date n’a encore été annoncée, mais il arrivera avant la saison 2 de l’émission.

Euphorie suit «un groupe d’élèves du secondaire alors qu’ils naviguent dans l’amour et les amitiés dans un monde de drogue, de sexe, de traumatisme et de médias sociaux», et a été adapté de l’émission israélienne du même nom. La version américaine a été créée par Sam Levinson, qui a également écrit tous les épisodes de la première saison ainsi que cette nouvelle spéciale. Il n’y a pas encore de date de première pour la saison 2, mais au moins les fans auront ces deux spéciaux pour les retenir.

