Euphoria cartonne, la série officiellement renouvelée pour une saison 3

HBO a officiellement renouvelé Euphoria, son drame intense pour ados mené par Zendaya, pour une saison 3, après que la série ait doublé ses audiences en saison 2.

HBO renouvelle Euphoria pour une troisième saison

La série dramatique brut et désinhibée pour adolescents de Sam Levinson a été diffusé pour la première fois sur HBO en 2019 et a remporté un succès retentissant. En France, la série est diffusée en US+24 sur OCS. Zendaya dirige et raconte Euphoria dans le rôle de Rue, avec Hunter Schafer, Nika King, Angus Cloud, Jacob Elordi, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexia Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Storm Reid, Javon Walton, Austin Abrams et Dominic Fike pour compléter l’ensemble. À partir de la saison 1, Euphoria a exploré la vie de ses personnages principaux à travers diverses crises impliquant l’identité, le sexe, les drogues, les traumatismes et les abus, et leurs histoires se poursuivent dans la saison 2, qui a commencé à être diffusée sur OCS le 10 janvier 2022 (la veille sur HBO).

En dehors de certaines critiques concernant la nudité et le contenu sexuel excessifs, Euphoria a réussi à cliquer avec les critiques et les téléspectateurs grâce à sa cinématographie visuellement délicieuse, ses performances brillamment évocatrices et son traitement réfléchi des intrigues matures. La saison 2 d’Euphoria a eu plus de succès que sa première version, puisque la première a attiré 14 millions de téléspectateurs sur toutes les plateformes HBO, soit plus du double de l’audience moyenne de la saison 1. Compte tenu du succès d’audience et de l’appréciation de la critique, un renouvellement n’a jamais été une chance pour la série, bien que maintenant, HBO a offert une mise à jour officielle.

Vendredi, HBO a annoncé qu’elle avait officiellement renouvelé la saison 3 d’Euphoria. Bien que les détails de la nouvelle saison ne soient pas encore connus, Francesca Orsi, directrice de HBO, estime que la saison 2 a élevé la série à un nouveau niveau d’audace et de narration non conventionnelle, et exprime son enthousiasme à l’idée de poursuivre la série avec son équipe et ses acteurs de talent. Pour l’instant, il n’y a aucune indication sur la date de diffusion de la saison 3 d’Euphoria, ni sur un éventuel remaniement de la distribution pour la nouvelle saison. Lisez ci-dessous ce qu’Orsi a déclaré au sujet du renouvellement.

Sam, Zendaya et toute l’équipe d’Euphoria ont porté la saison 2 à des sommets extraordinaires, en défiant les conventions narratives et la forme, tout en gardant son cœur. Nous ne pourrions pas être plus honorés de travailler avec cette équipe douée et follement talentueuse, ni plus excités de poursuivre notre voyage avec eux dans la saison 3.

Outre l’adoration des fans et des critiques, Euphoria a également fait des vagues sur la scène des récompenses. En 2020, Zendaya a battu des records en devenant la plus jeune femme à remporter un Primetime Emmy pour l’actrice principale exceptionnelle dans une série dramatique. Cette année-là, la série a également été nommée aux British Academy Television Awards, ainsi que pour le TCA Award de la meilleure réalisation dans une série dramatique. Il y a fort à parier que la série concourra également aux prochains Emmy Awards, en espérant obtenir des nominations pour ses seconds rôles, maintenant que chaque épisode est plus ou moins lié à un personnage central.

Bien que les nouvelles concernant la saison 3 soient certainement passionnantes, la saison 2 d’Euphoria doit encore résoudre de nombreux problèmes de la saison 1. Il s’agit notamment de la relation de Jules avec Nate, de l’intérêt de Gia pour les drogues, de la rechute de Rue et de la sexualité de Nate. De plus, après les événements explosifs du dernier épisode, la saison 2 d’Euphoria doit encore aborder la dépression de Cal et développer son histoire maintenant qu’il est sorti du placard. Il reste encore quelques épisodes avant que la saison 2 ne termine sa série de huit épisodes, ce qui signifie qu’il est trop tôt pour prédire comment la saison 3 d’Euphoria reprendra les choses, mais en gardant le style caractéristique de la série, le public peut s’attendre à ce que la nouvelle saison soit tout aussi intrépide et troublante.