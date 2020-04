Euphoria Season 2 Date de sortie prévue, [CAST], Tracé, détail de Stiry et autres informations

– Publicité –



Euphoria était destinée à revenir pour la saison 2. Le drame HBO, qui est une version américaine d’une série israélienne du même nom, suit un groupe d’étudiants du secondaire alors qu’ils gèrent tout, de l’amour et de l’identité aux thèmes plus lourds tels que drogues et sexe – et il est immédiatement devenu la série la plus populaire du réseau auprès des jeunes.

Alors que sa période ordinaire est d’un peu plus de 550 000 téléspectateurs par épisode, la première de l’émission a été vue avec plus de 5,5 millions de téléspectateurs sur les plateformes de HBO.

«Le fondateur d’Euphoria, Sam Levinson, a construit un monde incroyable avec une distribution incroyable dirigée par le Zendaya extrêmement doué», Francesca Orsi, vice-présidente exécutive de la programmation HBO, a déclaré au Hollywood Reporter.

«Nous sommes tellement reconnaissants qu’il ait choisi HBO comme maison pour cette série révolutionnaire. Nous sommes impatients de suivre ces personnalités complexes au fur et à mesure que leurs voyages se poursuivent dans le monde difficile qu’ils habitent. »

Que pouvons-nous attendre de la saison 2 d’Euphoria? Voici tout ce que vous voulez savoir

Quand Euphoria Saison 2 Air Euphoria Saison 2 sortira-t-elle?

On ne sait pas quand nous pourrions anticiper la prochaine saison de l’émission.

Le pilote a frappé les écrans américains le 16 juin 2019, et la première saison a également atterri au Royaume-Uni le 6 août sur Sky Atlantic et NowTV.

Bien que le tournage de la prochaine saison allait commencer, le coronavirus a depuis cessé sa production. Il n’y a pas encore d’informations quant à la durée du retard.

Casting de la saison 2 d’Euphoria: Qui est dans la saison 2 d’Euphoria?

Il semble que Zendaya reviendra sous le nom de Rue. (Cependant, pour toujours, elle est Meechee).

Je viens juste de recevoir l’appel. Je ne peux pas vous remercier assez pour le soutien que nous avons vu, wow… https://t.co/XJtdQaWaL9 – Zendaya (@Zendaya) 11 juillet 2019

La célébrité a répondu au renouvellement de l’émission sur Twitter, en écrivant: «Je viens juste de recevoir l’appel. Je ne peux pas dire merci pour le soutien que nous avons vu, wow… «

«Je crois qu’Euphoria m’a beaucoup appris sur moi-même. Cela m’a donné confiance en mes capacités, car je doutais beaucoup de moi-même. » Zendaya a dit à Elle.

Zendaya a en outre dit à Elle qu’avant Euphoria, elle n’avait pas le travail pour la conduire ou la laisser faire preuve de créativité.

« Je cherchais quelque chose pour prouver que je peux le faire », elle dit. » L’euphorie a servi cela, de la manière la plus sûre. Je ne veux jamais stagner en tant qu’actrice – je veux avoir la capacité d’explorer et de me pousser. [Being a celebrity ] m’amène à des endroits et me permet de faire des choses que je ne ferais probablement jamais puisque je suis une personne si introvertie. »

«Bien que la sortie d’Euphoria ait été excitante et étonnante, c’était aussi extrêmement stressant. Cela m’a donné beaucoup d’anxiété chaque semaine. » elle a expliqué. «C’est quelque chose que je traite; J’ai du stress. Je sais déjà après la fin de cette interview, je vais probablement en parler pendant des semaines. «

Le casting revient

Et bien que nous n’ayons eu aucune confirmation officielle de lancer, nous nous attendons à ce que ce lot la combine: Jules (Hunter Schafer), Lexi (Maude Apatow), Fezco (Angus Cloud), Cal (Eric Dane), Maddy (Alexa Demie), Nate (Jacob Elordi), Kat (Barbie Ferreira), Leslie (Nika King), (Christopher) Algee Smith et Cassie (Sydney Sweeney).

Un autre visage familier sera probablement Storm Reid, qui incarne la sœur cadette de Rue, Gia, de la série. S’adressant à Entertainment Weekly au sujet des conséquences que la finale de l’émission aura sur la saison deux, elle a expliqué: «Notre émission entière est d’obtenir votre propre interprétation, et j’ai vu les choses où les gens me demandent quand elle était morte ou non, ou même quand elle avait rechuté dans le dernier épisode.

«Je pense que, encore une fois, c’est à votre propre interprétation, et aussi les questions que vous pourriez avoir spécifiquement sur l’épisode seront répondues dans les deux premiers épisodes de la saison.

«Surtout parce qu’elle vit ça avec sa sœur depuis un certain temps et, bien sûr, ce pourrait être la prochaine fois et une surdose possible pourrait en découler. J’ai l’impression qu’elle en serait extrêmement blessée et qu’elle pourrait avoir une panne à ce sujet. Mais nous y arriverons si nous traversons ce pont. »

Ailleurs, Barbie Ferreira (qui joue Kat) a taquiné un scénario LGBTQ + pour la série, qui a été salué pour sa propre représentation. Et c’est.

Cela a été indiqué lors d’une réunion avec le magazine Outside, où Ferreira, qui s’est fait passer pour un queer en été 2019, a déclaré: « J’ai l’impression que dans ma vie personnelle, j’ai été gay comme l’enfer. »

Intrigue de la saison 2: que se passera-t-il dans la saison deux de l’Euphorie?

Parce que la première saison vient de se terminer, où le chapitre suivant se déroulera, il est trop tôt pour le savoir – elle s’est terminée le 4 août.

Mais nous avons déjà eu un micropénis et une fan érotique animée One Direction, nous nous attendons donc à la même chose.

Certains passionnés se demandent si Rue va se réunir ou si elle est décédée lors de la finale de la première saison. Le créateur Sam Levinson a depuis affirmé que le personnage de Zendaya est encore bien vivant.

En janvier 2020, Zendaya a parlé de l’euphorie de l’année deux lors d’une interview au Critics’s Choice Award: « Je ne peux pas attendre. Je dois seulement y retourner si mal. Ça me manque »

Lorsqu’on lui a demandé ce que les fans peuvent attendre des épisodes à venir, Zendaya a déclaré: «Je ne pourrais même pas commencer à l’expliquer si j’essayais.» Comme si nous n’étions pas déjà assez excités!

Aperçu de la saison 2: quand puis-je regarder la bande-annonce de la saison 2 d’Euphoria?

Entre-temps, la célébrité Sydney Sweeney a taquiné le retour de certains personnages clés des Golden Globes.

