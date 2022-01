Euphoria : Peut-on espérer une saison 3 de la série ?

Euphoria a lancé sa deuxième saison début janvier, après une longue attente. Le drame pour adolescents vient de diffuser son troisième épisode cette semaine, et la question que beaucoup se posent est de savoir s’il y aura une troisième saison.

Euphoria est la série pour adolescents qui a été lancée sur le réseau de streaming HBO en juin 2019. La série qui suit Rue Bennett, une adolescente aux prises avec sa toxicomanie et qui tente de trouver sa place dans le monde, a lancé sa deuxième saison le 9 janvier après avoir été absente des écrans pendant plus de deux ans.

Euphoria : une saison 3 possible ?

Alors que les fans impatients attendaient, l’émetteur a sorti une paire d’épisodes spéciaux entre décembre 2020 et janvier 2021, afin d’apaiser les esprits en raison des retards de production. Actuellement, la série en cours a lancé son troisième épisode cette semaine et se porte bien.

Le drame avec Zendaya, lors de la diffusion du troisième épisode de la saison 2 a atteint son pic d’audience, captant l’attention d’un total de 3,6 millions de téléspectateurs sur toutes les plateformes HBO, comme le rapporte le site spécialisé Deadline.

Selon le rapport, ces chiffres viennent de marquer une augmentation de 41% par rapport à l’épisode 2 de la saison 2 d’Euphoria, diffusé le 16 janvier, qui a battu tous les records. Lors de ses débuts, elle a atteint 10,8 millions de téléspectateurs depuis son lancement sur le réseau. Dans ce contexte, les fans du drame pour adolescents se demandent s’il y aura un troisième épisode de la série à succès.

Le renouvellement d’Euphoria pour une saison 3 est plus que probable

Pour l’instant, HBO n’a pas donné le feu vert pour une saison 3 d’Euphoria. Mais, au vu des derniers chiffres d’audience, il est certain que les fans auront droit à un troisième épisode de la série dramatique pour adolescents sur leurs écrans, avec laquelle la série pourrait toucher à sa fin, puisque la production a précédemment déclaré qu’il ne lui restait plus que quelques saisons.

Avec seulement trois épisodes de la saison 2 d’Euphoria diffusés, la série a approfondi les arcs de certains des personnages, dans le but d’aider à comprendre leurs développements respectifs. Dimanche dernier, l’intrigue s’est concentrée sur Cal (Eric Dane) et a également montré Rue tomber une fois de plus et s’attirer de nouveaux ennuis, maintenant qu’elle a pris la décision risquée d’acheter des substances illicites à vendre.

Pour rappel, Euphoria est dispo en France sur OCS, en US+24.