Euphoria saison 2 : Qui est Laurie ? Qu’y a-t-il dans sa pièce fermée à clé ?

La saison 2 de Euphoria continue de mettre Rue et ses amis dans de nouveaux problèmes alors qu’ils naviguent dans les complexités de l’adolescence. Tout en découvrant les conséquences de la saison 1, les téléspectateurs rencontrent Laurie, qui devient rapidement l’un des personnages les plus effrayants de la série. Malgré son attitude calme et posée, Laurie est une force avec laquelle il faut compter.

Dispo sur OCS, l’épisode 5 de la saison 2 révèle des détails choquants sur la vie de Laurie, notamment une mystérieuse pièce fermée à clé qui attirera certainement l’attention du spectateur. Si vous cherchez plus d’informations sur Laurie, ses activités et ce qu’elle cache à l’intérieur de la pièce verrouillée, Betanews vous dit tout ce que vous devez savoir !

Attention, cet article contient des spoilers sur la saison 2 de Euphoria

Qui est Laurie ?

Laurie est présentée dans la première de la deuxième saison intitulée “Essayons d’aller au paradis avant qu’ils ne ferment les portes”. Elle est le principal fournisseur de Mouse et constitue donc une menace pour Fezco, qui a tué Mouse. Fezco décide de rencontrer Laurie et de régler la situation avant qu’elle ne devienne incontrôlable. Ainsi, Fezco, Ashtray et Rue arrivent chez Laurie pour discuter de l’affaire. Laurie est très douce et prudente. C’est une ancienne enseignante de lycée devenue trafiquante de drogue. Dans le cinquième épisode de la saison 2, elle révèle qu’elle était une athlète au lycée et qu’elle est devenue accro aux opioïdes après une blessure. Plus tard, elle est devenue institutrice, mais sa dépendance a entraîné sa vie de crime.

Martha Kelly joue le rôle de Laurie dans la série. C’est une actrice et comédienne de Los Angeles qui a commencé sa carrière d’actrice avec la série de comédie noire “Baskets”. Ses crédits incluent des films et des séries tels que “Will & Grace”, “De bons petits soldats” et “Marriage Story”. Certains téléspectateurs pourraient reconnaître Kelly pour son rôle de Zorya Utrennyaya dans “American Gods”.

Qu’y a-t-il à l’intérieur de la pièce fermée à clé ?

Dans l’épisode 3 de la saison 2, Rue arrive aux portes de Laurie avec une proposition commerciale. Laurie est impressionnée par l’idée de Rue et décide de lui présenter pour 10 000 $ de médicaments que Rue espère vendre à profit. Cependant, Rue commence à consommer elle-même la drogue. De plus, la mère de Rue, Leslie, découvre les drogues et les enlève. Ainsi, Rue n’a aucun moyen de rembourser Laurie. Rue vole des bijoux et de l’argent chez un inconnu pour rembourser une partie de sa dette et demande plus de pilules. Cependant, Laurie ne lui propose que de la morphine.

Laurie révèle son passé lors d’une conversation avec Rue et se connecte avec l’adolescent. Cependant, lorsqu’elle voit l’opportunité, Laurie drogue Rue et la retient captive. Plus tôt, Laurie avait menacé Rue de trafic sexuel, et il semble que l’ancien enseignant passe à travers cette menace. Pendant que Rue parle à Laurie, les téléspectateurs découvrent la maison de Laurie qui contient une pièce avec une porte verrouillée de l’extérieur. Lorsque Rue tente de s’échapper, elle trébuche sur la porte verrouillée.

De plus, il est laissé entendre qu’une personne est enfermée derrière la porte. Cependant, nous ne recevons aucun autre indice sur l’identité de la personne ou le but de la pièce. Néanmoins, l’existence de la pièce verrouillée réitère à quel point Laurie peut être menaçante. Compte tenu de la gravité de la situation de Rue, il est probable que la personne derrière la porte verrouillée soit quelqu’un qui a trahi Laurie ou qui n’a pas remboursé l’argent qu’il devait au fournisseur de drogue. Nous ne pouvons qu’espérer que plus d’informations seront révélées sur Laurie et la pièce verrouillée dans les prochains épisodes de Euphoria.