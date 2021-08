Euphoria saison 2 sur OCS : date de sortie, casting, intrigue, tous les détails sur la suite de la série avec Zendaya

Créé par Sam Levinson, Euphoria est un drame pour adolescents qui est sorti pour la première fois en juin 2019. La série suit un groupe de jeunes lycéens alors qu’ils traitent de problèmes liés au sexe, à l’identité, aux amitiés, à la drogue et à la violence. Elle est vaguement basé sur la mini-série israélienne du même nom de Ron Leshem et Daphna Levin. En France, Euphoria est diffusé sur OCS.

La série pour ados a été saluée pour sa cinématographie, ses performances et son scénario. Bien qu’il ait reçu des éloges pour le sujet mature, l’utilisation de la nudité et du contenu sexuel a suscité des réactions négatives. Néanmoins, l’émission a remporté plusieurs prix, dont les People’s Choice Awards, les Satellite Awards, les Guild of Music Supervisors Awards et les Primetime Emmy Awards. Naturellement, vous devez vous demander ce que cela signifie pour l’avenir de la série. Y aura-t-il une saison 2 ? Voici ce que nous avons !

Date de sortie d’Euphoria Saison 2 sur OCS

La saison 1 d’Euphoria est sortie le 16 juin 2019 sur HBO, la saison se terminant le 4 août 2019. La première saison se compose de huit épisodes d’une durée de 48 à 65 minutes chacun. La série a également diffusé deux épisodes spéciaux le 6 décembre 2020 et le 24 janvier 2021, respectivement. Ces épisodes suivent la finale de la saison 1 et font avancer le scénario.

Quant à la deuxième saison, voici ce que nous savons. Le 11 juillet 2019, la série a reçu le feu vert pour son deuxième tour. La production aurait dû commencer à la mi-mars 2020, mais a continué à être retardée en raison de la pandémie. Selon les rapports, les caméras ont commencé à tourner début mai 2021 ; le cycle à venir est actuellement en production.

En janvier 2021, le créateur de la série Sam Levinson a admis qu’il souhaitait que de nouveaux épisodes commencent à se déployer avant la fin de l’année. Cependant, il reste à voir si les acteurs et l’équipe seront en mesure de s’en tenir au plan. En gardant cela à l’esprit, nous pouvons nous attendre à ce que la saison 2 d’Euphoria sorte dans le courant du premier trimestre 2022 sur OCS en France.

Casey Bloys de HBO a clairement indiqué que Euphoria n’était pas le genre de série qui pouvait durer plusieurs saisons puisqu’elle tourne autour d’adolescents au lycée. Il ne pense pas que ce soit une bonne idée pour les membres de la distribution de continuer à jouer les lycéens à mesure qu’ils vieillissent dans la vraie vie. Cependant, rien n’est figé et le réseau est heureux de suivre tout ce que Sam Levinson décide de faire.

Casting de la saison 2 d’Euphoria

Puisque la série tourne autour de la rue Bennett, Zendaya sera de retour sans aucun doute. Les autres personnages qui devraient revenir sont Jules Vaughn (Hunter Schafer), Lexi Howard (Maude Apatow), Fezco AKA Fez (Angus Cloud), Cal Jacobs (Eric Dane), Madeline “Maddy” Perez (Alexa Demie), Nathaniel “Nate » Jacobs (Jacob Elordi) et Katherine « Kat » Hernandez (Barbie Ferreira).

De plus, les personnages suivants pourraient faire partie de la saison à venir : Leslie Bennett (Nika King), Gia Bennett (Storm Reid), Christopher McKay (Algee Smith), Ethan Lewis (Austin Abrams), Cassie Howard (Sydney Sweeney) et Ali (Colman Domingo).

Plusieurs nouveaux personnages seront introduits dans la deuxième itération bien qu’il n’ait pas encore été révélé si les rôles ont été choisis. Ce sont Darian, Ray, Ami et Serena. De plus, l’équipe était à la recherche d’acteurs pour essayer les rôles de Jamieson et Bruce. Jamieson serait censé être un personnage central, qui pourrait être un adolescent ou une personne non binaire. Il est décrit comme étant sensible, drôle et sans peur. En comparaison, Bruce est un homme fougueux âgé de 30 à 50 ans, avec des antécédents criminels. Des sources ont révélé que Tom Holland avait exprimé son intérêt à apparaître dans un rôle de camée. Mais il n’y a pas encore de mot officiel à ce sujet.

Intrigue de la saison 2 d’Euphoria

À la fin de la saison 1, Rue et Jules décident de quitter la ville ensemble, mais la première change d’avis à la dernière minute. Cela n’empêche pas Jules de monter dans le train et de repartir quand même. Rue rechute alors qu’elle recommence à consommer de la drogue. L’épisode spécial intitulé Le malheur n’est pas éternel met en lumière la dépendance de Rue et son sentiment d’être abandonné par Jules. Rue réfléchit à ses choix dans une conversation avec Ali. L’épisode intitulé J’emmerde tout le monde, sauf les blobs marins revisite le réveillon de Noël du point de vue de Jules. Elle commence une thérapie et se rend compte que la dépendance de Rue et les sentiments qu’elle suscite en elle ressemblent fortement à sa propre relation avec sa mère. Dans les derniers instants de l’épisode, elle essaie de s’excuser auprès de Rue mais obtient une réponse déchirante.

Le deuxième volet pourrait examiner de près la dépendance de Rue et son impact sur les gens qui l’entourent. Reste à savoir comment les choses se présentent pour Rue et Jules. La sœur cadette de Rue, Gia, pourrait sortir de la ligne de touche et être plus présente dans la prochaine édition. Il semble que Nate et Jules pourraient avoir des affaires inachevées. D’un autre côté, Nate a beaucoup à régler avec son père, Cal, qui semble être à l’origine de son comportement troublant. On apprend aussi que Maddy est au courant de la vidéo mettant en scène Cal et Jules. Cela pourrait causer des problèmes à Cal et Nate, qui ont essayé de garder l’affaire enterrée pour protéger leur réputation.

Bande-annonce de la saison 2 d’Euphorie

Une bande-annonce officielle est attendue, mais Zendaya a eu la gentillesse de donner aux fans un aperçu de la deuxième saison.