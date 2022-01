Euphoria saison 2 : voici les personnages au casting des nouveaux épisodes de la série

La saison 2 d’Euphoria est enfin arrivée sur nos écrans. L’occasion de faire le point sur le casting de la série mettant en vedette Zendaya et Hunter Schaffer, et notamment les nouveaux personnages qui débarquent dans l’aventure.

Bien que la deuxième saison d’Euphoria ait mis du temps à arriver pour les fans après que le développement ait été retardé à plusieurs reprises en raison de la pandémie de Covid-19, la chaîne HBO a finalement diffusé le premier épisode tant attendu le 9 janvier (sur OCS en France).

Comme on le sait d’après son synopsis, ce deuxième volet continuera d’explorer des thèmes forts tels que la drogue et la violence pour un groupe d’adolescents, cependant, les choses commenceront à devenir incontrôlables, car il semble qu’ils vont commencer à vendre ces substances. Même l’interprète de Rue Bennett, Zendaya, a précisé dans une interview que la saison serait “dévastatrice”.

Jules Vaughn / Hunter Schafer

L’un des personnages les plus appréciés d’Euphoria est sans aucun doute Jules Vaughn (Hunter Schafer). Cette jeune trans nouvelle en ville au début de la première saison, et Rue est rapidement tombé amoureuse de Jules, cela a compliqué leur relation, car au début elles étaient meilleures amies jusqu’à autre chose.

Lexi Howard / Maude Apatow

L’amie d’enfance de Rue est Lexi Howard (Maude Apatow), il semble que dans cette deuxième saison, nous la verrons davantage en action. Dans la première saison, elle était un guide pragmatique dont notre chère Rue avait besoin.

Fezco / Nuage Angus

Un autre rôle important dans cette série HBO est sans aucun doute Fezco, joué par Angus Cloud. On ne sait pas exactement comment son personnage s’intégrera, elle était un autre pilier de Rue, bien que l’abandon de l’université et le trafic de drogue signifiaient qu’elle apportait beaucoup de ses propres bagages.

Cal Jacobs / Eric Dane

Le pervers Eric Dane (Cal Jacobs) reviendra une nouvelle fois sur les écrans d’Euphoria. Dans la première saison, nous avons vu comment sa vie a radicalement changé. En plus d’être connu comme un propriétaire immobilier prospère, dans son autre vie secrète, il traînait avec des jeunes hommes et des femmes trans dans des motels.

Maddy Pérez / Alexa Demie

La petite amie magnifique et populaire de Nate (Jacob Elordi) se retrouve souvent à subir le poids de son garçon. Apparemment son rôle sera une nouvelle fois d’une importance vitale pour cet opus, dans les derniers épisodes vus, elle et Nate s’étaient séparés après une forte dispute et désormais, les problèmes seront avec ses amis, selon les images avancées dans la bande-annonce.