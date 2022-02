Euphoria saison 2 : Nate agressé par son père (Cal Jacobs) dans l’épisode 7 ?

Euphoria traite de nombreux sujets sensibles tels que l’identité de soi, la toxicomanie, les traumatismes, l’amour, les relations, etc., à travers les yeux d’un large éventail de personnages intrigants. Deux des personnages les plus imparfaits de la série sont le père et le fils, Cal et Nate Jacobs. Au fur et à mesure que le récit progresse, les téléspectateurs ont une idée aiguë de la relation complexe du duo et du ressentiment de Nate envers son père.

Cependant, l’avant-dernier épisode de la deuxième saison de la série semble ajouter un nouvel angle au lien sombre et tendu du duo en laissant entendre que Nate a été agressé par son père à un jeune âge. Creusons la question et déduisons si la réclamation est fondée ou non ! Attention spoilers !

Nate a-t-il été agressé par son père ?

Nate Jacobs est l’un des personnages les plus détestés de Euphoria. Le niveau de dédain des fans pour Nate n’a d’égal que celui de son père, Cal Jacobs (Eric Dane). Il s’avère que les deux personnages ont des histoires tragiques. Bien qu’ils ne justifient pas leurs actions, ils permettent aux téléspectateurs de sympathiser avec Nate et Cal. Au cours de la première saison, les téléspectateurs apprennent que Cal est un homme bisexuel fermé qui aime se connecter secrètement avec des filles, des garçons et des hommes mineurs. Il enregistre également ses rencontres sexuelles et les stocke sur des disques cachés dans un tiroir de sa salle d’étude. Dans la saison 2, nous découvrons que les problèmes de Cal avec sa sexualité résultent du fait qu’il a été forcé de fonder une famille sans résoudre ses sentiments pour son meilleur ami, Derek. Néanmoins, les actions de Cal ont laissé une marque sombre sur Nate, et le père et le fils ne s’entendent pas.

Dans le septième épisode de la saison 2, Nate a une vision de son père se préparant à avoir des relations sexuelles avec une fille, pour se retrouver à la place de la fille. Nate se réveille du rêve avec anxiété, ce qui implique qu’être le sujet des désirs sexuels de son père lui fait peur. Aussi tordu et dément que soit l’idée, cela indique un traumatisme d’enfance beaucoup plus sombre pour Nate que les téléspectateurs avaient déjà réalisé. Certains téléspectateurs ont interprété la scène comme un indice de Cal abusant et agressant Nate dans son enfance.

Au cours de la première saison, les téléspectateurs apprennent que Cal abuse physiquement et verbalement de Nate. Cal projette son rêve d’être un joueur de football vedette sur Nate, à cause duquel Nate développe des problèmes de colère. Après une mauvaise performance, les téléspectateurs voient Cal battre et humilier Nate. Les paroles de Cal déclenchent Nate, qui se fait du mal en se frappant à plusieurs reprises la tête contre le sol. Au départ, la scène semblait impliquer que Nate en voulait à son père de l’avoir maltraité. La séquence de rêve de Nate ajoute une nouvelle couche à ses peurs et à son ressentiment. Cependant, la série n’a pas encore confirmé si Cal a agressé sexuellement Nate.

Bien que les signes soient là, le manque de preuves solides suggère que Cal n’a pas agressé Nate. La même chose est évidente dans le quatrième épisode de la saison 2, lorsque Cal fait une dépression et humilie sa famille. Il exprime sa surprise face à l’état d’esprit et au comportement erratique de Nate. Cependant, si Cal avait violé ou agressé Nate à un jeune âge, il aurait dû ressentir des remords pour l’état de Nate. Après tout, Cal envisage l’impact de sa sexualité sur ses enfants. Par conséquent, nous ne pensons pas que Cal ait agressé Nate. Au lieu de cela, le rêve de Nate pourrait être une implication de la lutte complexe de son père et de lui avec leurs sexualités respectives.