Eugénie Bouchard vend aux enchères pour le dîner,

Un fan de tennis a déboursé 85 000 $ US (133 000 $ AUD) pour un rendez-vous avec la star canadienne Eugénie Bouchard.

Dans le cadre du «All In Challenge» pour un organisme de bienfaisance américain, 15 Seconds of Fame, Bouchard a offert un dîner et un voyage gratuit dans n’importe quel grand Chelem.

La vente aux enchères de 26 ans s’est terminée avec un total de 37 offres.

« 85K?! », A écrit Bouchard sur Instagram.

« Vous êtes incroyables! Je suis tellement reconnaissant et fier de vous tous de vous être joint à moi pour ce projet. J’ai hâte de rencontrer le gagnant! »

La description complète du prix est la suivante: « Obtenez plus de vos 15 secondes de gloire avec Génie Bouchard.

« L’heureux gagnant et un invité participeront à n’importe quel tournoi de tennis de leur choix.

« C’est vrai, US Open, French Open, Wimbledon ou l’Open d’Australie – Genie a le billet d’avion couvert.

Eugénie Bouchard à Miami. (Instagram)

« Asseyez-vous dans la loge de la joueuse à côté de l’équipe et de l’entraîneur de Génie pendant que vous l’encouragez vers la victoire.

« Profitez d’un repas avec la star du tennis et obtenez même une raquette et des baskets signées par Génie elle-même. »

Le prochain rendez-vous de Bouchard ne sera pas la première fois qu’elle se mêle à un fan.

La Canadienne a accepté de rencontrer un abonné à Twitter après avoir perdu un pari après le Super Bowl 2017.

Lorsque les Falcons d’Atlanta ont semblé se diriger vers une victoire fugitive à 28-3, Bouchard a tweeté à ses abonnés sur Twitter: « Je savais qu’Atlanta gagnerait en gros. »

Eugénie Bouchard (AAP)

Cela a incité un adepte à lui demander si elle irait à un rendez-vous si les Patriots de la Nouvelle-Angleterre remportaient une victoire de retour.

Bouchard a accepté et a été laissé à le regretter après que les Patriots aient défié toutes les chances de gagner en prolongation.

« Leçon apprise. Ne pariez jamais contre (le quart-arrière des Patriots) Tom Brady », a-t-elle tweeté peu après le match.

– avec AAP