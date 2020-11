Étuis étranges pour Galaxy S21 avec une énorme fuite de découpe de caméra en ligne

Quand il s’agit de la Le lancement du Galaxy S21 est comme d’habitude, en ce qui concerne les fuites. Le prochain produit phare de Samsung occupe les manchettes des médias technologiques et de nouvelles informations apparaissent à l’heure. Hier, nous avons signalé une fuite massive qui décrit le Gamme et couleurs du Galaxy S21, à la suite d’une autre fuite qui a placé le la date de l’événement de lancement des nouveaux téléphones le 14 janvier. Maintenant, la rumeur a produit une autre histoire et cette fois, il s’agit de coques et de coques Galaxy S21. IceUnivers a posté sur Twitter des photos illustrant les cas et couvertures présumés du Galaxy S21. Selon la fuite, ces boîtiers sont déjà en production afin d’être prêts pour l’événement officiel de janvier. Ce qui est vraiment intéressant, c’est la conception des cas mentionnés ci-dessus.

Il semble suivre la conception du module de caméra lui-même, renforçant la crédibilité des dernières images divulguées du Galaxy S21 lui-même. Et comme le module de caméra occupe tout le coin supérieur gauche de l’appareil, les boîtiers comportent une énorme découpe pour s’adapter à ce choix de conception. C’est presque comme s’il manquait une partie ou que quelqu’un jouait avec les ciseaux.

Samsung lui-même a commenté certaines des rumeurs, reconnaissant que le calendrier de l’événement Unpacked pourrait être ajusté en fonction de l’évolution rapide de l’environnement du marché. D’autres rumeurs spéculent que la série Galaxy S21 aura la RAM la plus rapide du marché, tandis que le Le numéro de modèle du Galaxy S21 SM-G991U a déjà fui avec « juste » une batterie de 3880 mAh. Ne vous inquiétez pas, car son grand frère – le SM-G996U qui est censé être le S21 +, semble transporter une unité de 4660 mAh plus grande que son prédécesseur le Galaxy S20 +.