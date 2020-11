Étui de transport en cuir pour les surfaces d’accessoires Apple selon de longues rumeurs sur une photo qui fuit

L’accessoire de suivi AirTag d’Apple sera censé être disponible en deux tailles différentes lorsqu’il sera enfin publié, peut-être dès demain. Les AirTags utilisent la puce U1 UWB et l’application Find My pour aider les utilisateurs à retrouver les éléments auxquels ils ont attaché les AirTags. L’année dernière, Apple a accidentellement divulgué une image promotionnelle montrant que les AirTags fonctionneraient sur un porte-clés, des bagages et même un vélo. Les images découvertes l’année dernière montraient un ballon rouge 3D et un ballon orange 2D qui apparaissent sur l’écran d’un iPhone lorsque l’utilisateur rapproche son iPhone d’un élément étiqueté.

Une fonctionnalité appelée « Mode perdu » permettrait à la légion d’utilisateurs d’iPhone d’aider à retrouver un objet perdu. Avec cette fonctionnalité activée, un utilisateur d’iPhone qui tombe sur un article perdu portant un AirTag pourra envoyer un e-mail au propriétaire de l’article pour organiser son retour. Les AirTags sont censés être alimentés par des piles remplaçables et disposent d’un support en cuir spécial. Si un tweet du pronostiqueur Apple Fudge est légitime, ce support en cuir est apparu sur une photo qui a été partagée aujourd’hui sur Twitter. Ressemblant à une illustration d’un brevet Apple, la photo montre le support AirTag en Saddle Brown.

La puce UWB qui a fait ses débuts sur les modèles iPhone 11 Pro offre un suivi plus précis des éléments que les trackers Bluetooth. Et avec Apple organisant un nouvel événement produit demain pour dévoiler ses premiers Mac alimentés par Apple Silicon, nous pourrions bien voir Apple introduire enfin les AirTags lors du même événement. qui sera diffusé en direct à partir de 10 h HP / 13 h HE.

Accessoire de transport potentiellement AirTag en brun selle. Cela ressemble beaucoup à ce brevet précédemment rapporté, mais prenez-le avec un peu de sel, car quelque chose de similaire est facilement reproductible en Chine. pic.twitter.com/HHRi2p4Cyu – Fudge (@choco_bit) 9 novembre 2020

Alors que le support en cuir AirTag sur la photo ressemble vraiment à l’illustration qui accompagnait le brevet, même le Tipster qui a posté la fuite a dû suggérer de prendre l’image avec un grain de sel au cas où il s’agirait d’une réplique faite par les Chinois utilisant le brevet illustration. Pourtant, la police de caractères utilisée sur la photo semble être authentique car elle copie la police San Francisco d’Apple.

Selon les rumeurs, les AirPods coûteraient entre 69 $ et 99 $. Espérons que nous verrons Apple retirer demain le produit tant attendu.