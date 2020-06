Étude de marché sur les résines échangeuses d’ions incluant les facteurs de croissance, les types et les applications par régions de 2020 à 2027

Sur la base de l’analyse actuelle, le marché des résines échangeuses d’ions était évalué à 1,29 milliard USD en 2018 et devrait atteindre 1,88 milliard USD en 2026, à un TCAC de 4,8%. Une résine échangeuse d’ions ou un polymère échangeur d’ions est une résine ou un polymère qui agit comme un milieu pour l’échange d’ions. Ces perles fournissent généralement une grande surface sur et à l’intérieur. Ces perles sont généralement poreuses. L’échange d’ions est un processus où les ions sont piégés se produisant avec la libération d’accompagnement d’autres ions. Il existe de nombreux types de résines échangeuses d’ions. Habituellement blanche ou jaunâtre, fabriquée à partir d’un substrat de polymère organique, une résine échangeuse d’ions est une matrice (ou structure de support) insoluble normalement sous la forme de petites microbilles (de 0,25 à 0,5 mm de rayon). Les résines échangeuses d’ions ont la capacité d’éliminer le chlore, les mélanges organiques et les fondations radioactives telles que l’uranium et le lanthane, ce qui augmente le champ d’application dans le traitement chimique, les aliments et les boissons, le traitement des eaux usées, la production d’électricité, l’électronique et l’exploitation minière.

Ce rapport couvre la récente incidence du COVID-19 et son impact sur la résine échangeuse d’ions. La pandémie a largement affecté le scénario économique. Cette étude évalue le paysage actuel du secteur commercial en constante évolution et les effets présents et futurs de COVID-19 sur le marché.

Obtenez un exemple de rapport sur le marché des résines échangeuses d’ions @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1489

Participants clés comprendre DowDuPont Inc. (États-Unis), Purolite Corporation (États-Unis), Mitsubishi Chemical Corporation (Japon), LANXESS AG (Allemagne), Ion Exchange (India) Ltd. (Inde) et Thermax Ltd. (Inde), Resin Tech Inc.

Résine échangeuse d’ions Taille du marché – 21,93 milliards USD en 2018, croissance – TCAC de 7,3%, tendances – lancements de produits et recherche de développements technologiques avancés

La recherche segmente le marché en fonction du type de produit, des applications et de l’utilisation finale. Il décrit les principaux acteurs de l’entreprise et leur contribution individuelle à l’économie mondiale. Le rapport se concentre sur les investissements importants, les entreprises commerciales, les fusions, les acquisitions, les collaborations ainsi que les développements technologiques dans le domaine. Il évalue également les domaines à venir et de niche dans l’entreprise. Le chercheur vise à offrir des connaissances d’experts liés à l’industrie et aux nouvelles opportunités disponibles sur le marché.

Aux fins du présent rapport, Rapports et données ont segmenté le marché mondial des résines échangeuses d’ions par produit, composant, application, utilisateur final et région:

Type (chiffre d’affaires en millions USD; 2016-2026)

Résines cationiques

Résines anioniques

Autres

Application (chiffre d’affaires en millions USD; 2016-2026)

Adoucissement de l’eau

Purification de l’eau

Purification des métaux

Purification d’antibiotiques

Catalyse

Autre

Par industrie d’utilisation finale (chiffre d’affaires en millions USD; 2016-2026)

Puissance

Chimie et pétrochimie

Traitement de l’eau et des eaux usées

nourriture et boissons

Pharmaceutique

Électricité et électronique

Métal et exploitation minière

Autres

Fou remise sur le rapport sur le marché de la résine d’échange d’ions avant l’achat, visitez ici @ https://www.reportsanddata.com/discount-enquiry-form/1489

Perspectives régionales (volume, kilo tonnes; revenus, milliards USD; 2016-2026)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie)

Comprendre la taille du marché:

La taille du marché des résines échangeuses d’ions est considérée en termes de part de marché, de marché total disponible et de marché disponible desservi. L’étude présente non seulement les revenus combinés pour un marché particulier, mais aussi la taille du marché pour une région géographique spécifique. L’analyse du pourcentage ou de la taille du marché total disponible en fonction du type de produit, de la technologie, des contraintes régionales et autres constitue une partie importante du rapport sur la résine échangeuse d’ions.

TOC du rapport sur le marché des middleware mobiles:

Couverture de l’étude sur l’intergiciel mobile Résumé Taille du marché par application Profils des fabricants Prévisions de production Prévision de consommation Taille du marché par les fabricants Production par régions Consommation par régions Taille du marché par type Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de vente Analyse des opportunités et défis du marché des middleware mobiles, analyse des facteurs de risques et d’influences.

Vous avez des questions concernant ce rapport? Vous pouvez consulter un expert à @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/ion-exchange-resin-market

Questions clés répondues mentionnées dans le rapport –

Quels sont actuellement les produits offerts par l’industrie des résines échangeuses d’ions? Quelles sont les différentes applications des produits proposés sur ce marché de la résine échangeuse d’ions? Qui pourrait être revendiqué comme l’acteur le plus dominant et le plus influent de cette industrie mondiale? Quels facteurs agissent comme moteurs de ce marché et quels sont les facteurs qui poussent cette industrie vers le bas en agissant comme des contraintes? Que peut-on déterminer par les tendances obtenues à partir de l’évaluation des données historiques pour l’industrie des résines échangeuses d’ions?

Nous vous sommes reconnaissants d’avoir lu notre rapport. Si vous souhaitez trouver plus de détails sur le rapport ou souhaitez une personnalisation, contactez-nous. Vous pouvez obtenir des informations détaillées sur l’ensemble de la recherche ici. Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport comme vous le souhaitez.