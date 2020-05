ÉTRANGER DE NOUVEAUX MONDES sur CBS All Access

Crédit: CBS All Access



CBS All Access a annoncé De nouveaux mondes étranges, son dernier Star Trek Émission de télévision qui mettra l’accent sur Captain Pike, Spock et la pré-Kirk Enterprise.

Anson Mount et Ethan Peck reprendront leurs rôles de Pike et Spock de Star Trek: découverte, respectivement. Ils seront rejoints par Rebecca Romijn reprenant son rôle d’invité de Découverte comme numéro un, premier officier de l’entreprise. De nouveaux mondes étranges se déroule une décennie complète avant les événements du Star Trek original.

« Les fans sont tombés amoureux d’Anson Mount, de Rebecca Romijn et des représentations d’Ethan Peck de ces personnages emblématiques lors de leur introduction sur Star Trek: découverte la saison dernière « , a déclaré Julie McNamara, vice-présidente exécutive et chef de la programmation, CBS All Access dans l’annonce de la série. » Cette nouvelle série sera un complément parfait à la franchise, apportant une toute nouvelle perspective et une série d’aventures à Star Trek. »

« Quand nous avons dit que nous avons entendu l’effusion d’amour des fans pour Pike, Number One et Spock lors de leur embarquement Star Trek: découverte la saison dernière, nous le voulions « , a ajouté le producteur exécutif Alex Kurtzman. » Ces personnages emblématiques ont une histoire profonde dans Star Trek canon, pourtant beaucoup de leurs histoires doivent encore être racontées. Avec Akiva et Henry à la barre, l’Enterprise, son équipage et ses fans sont prêts pour un voyage extraordinaire vers de nouvelles frontières dans le Star Trek univers. »

« C’est un rêve devenu réalité, littéralement », a déclaré le producteur exécutif Akiva Goldsman. « Je me suis imaginé sur le pont de l’Entreprise depuis le début des années 1970. Je suis honoré de faire partie de ce voyage continu avec Alex, Henry et les gens de CBS. »

Aucune date de première pour Star Trek: Strange New Worlds a été annoncé.