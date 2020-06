« Étrangement, cela a toujours été difficile pour nous »

Avec le SK Rapid Vienna, le TSV Hartberg rencontrera ses adversaires préférés aujourd’hui (18h30 en LIVETICKER) et les buts sont garantis. Mais le Oststeirer se mélange en tant que candidat à la relégation supposé dans le groupe maître, ce qui n’est pas un hasard, selon David Cancola.

L’entraîneur rapide Dietmar Kühbauer a donc mis en garde contre le fait de prendre le test de force avec le supposé outsider à la légère. « Contre Hartberg, les matchs ont toujours été très serrés. Ils ont peu à perdre et jouent un très bon football. Ils sont définitivement une bonne surprise pour la saison de Bundesliga actuelle », a déclaré le Burgenland.

Le botteur de Hartberg, David Cancola, ne peut qu’être d’accord: « Nous ne nous soucions pas de qui nous jouons. Nous ne demandons jamais qui sont nos adversaires et nous jouons aussi très courageusement contre des équipes fortes », a déclaré Cancola lors du match. Petit journal. Et plus loin: « Nous avons déjà prouvé que nous pouvons agir courageusement lorsque nous ne sommes pas dans une situation heureuse, que nous pouvons jouer gratuitement, mais lorsque nous sommes au milieu de la bataille de relégation ».

Rapid a également dû y croire plusieurs fois. En six duels de championnat à ce jour, 30 buts ont été marqués, une seule victoire pour Rapid, remportée à l’extérieur le 23 avril de l’année précédente (4-2). Les duels de la saison précédente se sont terminés 3: 3 et 2: 2, avec un équilibrage rapide dans le temps supplémentaire. « Étrangement, nous avons lutté à chaque fois car ils semblaient toujours avoir une motivation supplémentaire contre nous », a déclaré Kühbauer.

Le mauvais bilan contre TSV est contrasté par une courbe de forme actuelle remarquable – Rapid a remporté les trois derniers matchs et a obtenu 28 points lors des 13 derniers tours, plus que toute autre équipe. « Il y a une énergie extrême dans l’équipe. Les garçons croient en eux et savent que tout le monde peut être battu. Mais bien sûr, nous devons jouer au plus haut niveau », a déclaré Kühbauer.

Dietmar Kühbauer: « Harmonie et chimie en forme »

L’ancien joueur de l’équipe doit encore se passer de nombreux joueurs réguliers blessés et le récent Dejan Ljubicic est suspendu. Pour cela, Stefan Schwab revient de sa serrure. « Les récents succès montrent que nous sommes une très bonne équipe. L’harmonie et la chimie conviennent », a déclaré le capitaine. Dans le même temps, Schwab a également mis en garde contre l’adversaire. « Les Hartbergers sont une équipe dangereuse qui joue au hopp ou au dropp et n’a rien à perdre. »

En fait, les Hartbergers lors de leurs quatre précédents matchs de groupe de maîtres étaient imprévisibles. Il y avait un 0: 6 contre Salzbourg et un cadeau de succès contre Sturm Graz, mais aussi des victoires à l’extérieur contre LASK et WAC. « Nous sommes entrés dans le groupe maître avec l’intention de montrer que nous avions raison d’en faire partie, et nous avons réussi à le faire sur une longue distance », a déclaré l’entraîneur Markus Schopp. Cancola, en revanche, fait déjà une déclaration de guerre aux dirigeants du championnat: « À l’exception de Salzbourg, nous avons réussi à gagner contre toutes les grandes équipes. Et je suis sûr que nous vaincrons également Salzbourg. »

Cancola avant de quitter Hartberg?

Le milieu de terrain pourrait laisser Oststeirer gratuitement en été si son contrat n’est pas prolongé. Les discussions n’interviendront qu’après la ronde de championnat, selon Cancola: « Nous réglerons le problème après la saison. Mais je serais fou si je ne pouvais pas imaginer rester à Hartberg. » Le joueur de 23 ans a marqué trois fois dans sa jeune carrière en Bundesliga – tous contre Rapid. Cependant, il ne peut pas expliquer ces statistiques: « Je ne sais pas pourquoi cela fonctionne toujours. En tout cas, ce n’est pas dû à mon passé autrichien. Probablement une coïncidence. » Va-t-il marquer un quatrième but contre Rapid aujourd’hui? « Alors ce serait effrayant pour moi aussi. »