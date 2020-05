Étoiles menacées par la relégation: de Man United viser Jack Grealish à Milot Rashica de Brême

L’ampleur de l’impact financier que COVID-19 aura sur le marché des transferts de football cet été devrait être importante.

À ce titre, les clubs seront à la recherche de bonnes affaires pour tirer le meilleur parti de l’argent qu’ils décident de dépenser.

Les joueurs qui peuvent ainsi être ciblés sont ceux attachés à des équipes qui peuvent être destinés à la relégation. Bien sûr, cela dépendra de la façon dont les campagnes de la ligue 2019/20 seront finalement conclues, mais pour l’instant, nous fonctionnerons dans l’hypothèse que chacune des cinq principales divisions européennes trouvera un moyen de jouer les matches restants.

Ainsi, les équipes qui pourraient éventuellement succomber à la baisse seront probablement désireuses de vendre certains de leurs meilleurs joueurs pour générer de l’argent pendant cette période difficile. Et il y a en ce moment de vrais joyaux qui brillent au pied de la table.

Ici, nous regardons cinq des joueurs les plus recherchés dans les équipes menacées de relégation.

JACK GREALISH | ASTON VILLA

Aussi difficile que soit cette saison pour Aston Villa, cela aurait pu être exponentiellement pire sans Jack Grealish. Telle est l’influence de leur skipper de 24 ans que vous avez du mal à déterminer comment ils créeraient des chances, sans parler de marquer des buts, s’il était retiré de l’équation.

Malgré un grave manque de soutien autour de lui, Grealish a encore délivré sept buts et six passes décisives en championnat tandis que ses 2,7 passes clés par match sont deuxièmes derrière Kevin De Bruyne. Ces chiffres ainsi que le jeu global du meneur de jeu vedette ont au moins offert aux méchants une chance de survivre.

Fortement lié à – Manchester United

Également intéressé – Everton

Manchester United a subi une longue période cette saison au cours de laquelle leur milieu de terrain est apparu totalement plat et dépourvu de créativité. La signature de Bruno Fernandes a commencé à rectifier cela, mais les Red Devils semblent déterminés à renforcer leurs options. Grealish garantit les chances et a un œil pour le but lui-même. Il s’est également avéré un client difficile, faisant plus de fautes que tout autre joueur en Angleterre et brillant même dans une équipe décousue.

SANDRO TONALI | BRESCIA

Son éventail de passes, sa superbe vision et sa technique sont des attributs évidents qui permettent à Sandro Tonali de s’épanouir en tant que meneur de jeu en profondeur. Cependant, sa force dans les aspects les plus fins du poste fait de lui un regista accompli à seulement 19 ans.

Il a joué un rôle clé dans la promotion de Brescia en Serie B la saison dernière, faisant preuve d’intelligence, de maturité et de prise de position au-delà de ses années. Tonali n’a fait qu’améliorer ce terme, se montrant complètement à l’aise face à l’illustre opposition de Serie A. Il possède une moyenne impressionnante de 2,1 passes clés par match et a cinq passes décisives pour un seul but.

Fortement lié à – Inter Milan

Également intéressé – Barcelone, Juventus, AC Milan

La marque «The New Pirlo» est soumise à beaucoup de pression et de contrôle. Mais cela signifie également que Tonali ne manque pas de prétendants. Selon l’expert en transfert Gianluca Di Marzio, l’Inter Milan, la Juventus et l’AC Milan sont tous désireux d’acquérir le milieu de terrain. Brescia n’acceptera pas moins de 30 millions d’euros plus les bonus, mais avec un brassage de guerre aux enchères, ils peuvent rapporter des frais bien supérieurs à ce chiffre, d’autant plus que Barcelone a également manifesté son intérêt.

TODD ​​CANTWELL | NORWICH CITY

Il y a un fanfaron indubitable dans le jeu de Todd Cantwell qui en dit long sur la confiance qu’il a en ses propres capacités. Non seulement le milieu de terrain offensif a réussi à remplacer James Maddison à Carrow Road la saison dernière, mais il a même pris le maillot n ° 14 du héros de Norwich Wes Hoolahan qui avait été laissé vacant pendant un an après son départ.

Il est devenu le nouveau héros des Canaries en les aidant à les guider vers la Premier League où il a fait tourner les têtes avec des performances exceptionnelles. Six buts et deux passes décisives cette saison, ce n’est pas plus que le joueur de 22 ans ne mérite ses efforts, mais l’étendue de ses talents va bien au-delà de ces chiffres. Cantwell est le genre de joueur doué techniquement qui élève ceux qui l’entourent d’un niveau.

Fortement lié à – Liverpool

Également intéressé – Tottenham

Le recrutement de Liverpool au cours des dernières années a été une question d’argent. Même leur décision de ne pas faire de grands mouvements l’été dernier a été payante. Compte tenu de sa technique, de ses compétences et de son dynamisme, Cantwell serait un excellent remplaçant d’Adam Lallana, qui devrait quitter Anfield avec son contrat expirant en juillet. Tottenham a également gardé un œil sur lui tout au long de la campagne.

MILOT RASHICA | WERDER BREMEN

Tenace, imprévisible et une poignée – c’est Milot Rashica en bref. Capable de jouer n’importe où sur la ligne avant, il est tout simplement incapable de rester immobile. Il court sans relâche mais il est tout aussi rapide et persistant dans ses pensées, préparant toujours son prochain mouvement pour déverrouiller la défense.

Son centre de gravité bas couplé à des virages serrés et à des accélérations font de lui un cauchemar pour les défenseurs qui risquent toujours de se faire muscler en cas de confrontation. Il exploite l’espace intelligemment et excelle avec son jeu de liaison.

Bien qu’il ait joué en grande partie à gauche pour le Werder Bremen, il est leur meilleur buteur avec sept buts en 20 matches de Bundesliga et a même quatre passes décisives. Ses 1,6 passes et 2,2 dribbles par match marquent ses performances globales passionnantes.

Fortement lié à – RB Leipzig

Également intéressé – Borussia Dortmund, Liverpool

Le RB Leipzig est le favori pour sa signature et Julian Nagelsmann sera certainement encouragé par les contributions de Rashica. La sortie de Jadon Sancho semble de plus en plus probable et le Borussia Dortmund sera prêt à profiter de la libération de Rashica qui pourrait passer de 38 millions d’euros à 15 millions d’euros si Brême était reléguée. Pendant ce temps, il pourrait même rejoindre Liverpool comme option de soulagement pour l’un de leurs trois premiers.

NATHAN AKE | BOURNEMOUTH

Bournemouth n’a pas connu une excellente saison et Eddie Howe est confronté au défi de sa carrière de manager pour les maintenir, mais au milieu du chaos, d’erreurs coûteuses et d’une défense de mauvaise qualité, Nathan Ake a été un phare de lumière à l’arrière. Le joueur de 25 ans est devenu un défenseur central bien équilibré et l’a prouvé avec plusieurs interventions cruciales cette saison.

Sa capacité à lire le danger a été affinée alors qu’il a pris l’habitude de retirer les blocs vitaux et de faire les dégagements clés. Ake a toujours réussi à garder son sang-froid, avec une précision de passe de 88,1% en Premier League, qui est la meilleure de ses coéquipiers. Il est également une menace dans la surface adverse et a deux buts et une passe décisive ce terme.

Fortement lié à – Manchester City

Également intéressé – Chelsea, Arsenal

Un défenseur central sera la priorité absolue de Pep Guardiola. Manchester City n’a pas remplacé Vincent Kompany et les blessures d’Aymeric Laporte les ont durement touchés. Ake a beaucoup de pedigree en Premier League et la plage de dépassement est un bon ajustement alors qu’il est même capable de fonctionner comme arrière gauche de fortune lorsque Benjamin Mendy est absent. Les anciens employeurs de Chelsea apprécieraient également son inclusion dans leur back-line inexpérimenté tandis qu’Arsenal est désespéré pour une injection de qualité.

