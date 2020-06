Etihad Airways et Man City dévoilent un kit sur mesure avant le retour en Premier League

Etihad Airways, avec son partenaire Manchester City, a dévoilé un maillot de match sur mesure en reconnaissance des efforts mondiaux pour commencer à se remettre des impacts du COVID-19.

Etihad consacre le devant de la chemise, portant habituellement le logo Etihad, à la campagne «Cityzens Giving For Recovery», au City Football Group et à la campagne de 12 mois de Manchester City visant à aider les communautés à se remettre sur pied.

La campagne «Cityzens Giving For Recovery» se concentrera sur le soutien direct à neuf projets liés au rétablissement dans le monde, la collecte de fonds, l’utilisation des installations du club et des ressources. Chacun des neuf clubs du City Football Group, le personnel, les joueurs, les entraîneurs et les fans seront tous impliqués, fournissant un soutien à divers titres.

Robin Kamark, directeur commercial d’Etihad Aviation Group, a déclaré: «Redonner à la communauté est une priorité pour Etihad et un engagement que nous prenons au sérieux en tant qu’organisation. Alors que nous naviguons dans un nouveau monde, la récupération est primordiale pour nous remettre sur pied et recommencer, plus fort qu’avant.

« Pour soutenir la campagne » Cityzens Giving For Recovery « , nous avons engagé notre espace de marque de maillots pour le match retour de Manchester City en Premier League anglaise, un geste important qui, nous le savons, fera écho auprès des fans du monde entier.

« Nous apprécions le partenariat de dix ans que nous avons partagé avec Manchester City, et nous sommes ravis de continuer à travailler ensemble tout au long de la campagne pour soutenir les communautés dans leurs efforts de rétablissement. »

Omar Berrada, directeur des opérations, Manchester City a ajouté: «Nous sommes extrêmement reconnaissants à nos partenaires chez Etihad de nous avoir permis d’utiliser notre atout le plus visible et le plus important pour promouvoir Cityzens Giving For Recovery. Comme toujours, il démontre la profondeur et la valeur durables de notre partenariat.

«À une époque où tant de personnes dans le monde ont subi d’énormes pertes, nous sommes fiers de présenter notre nouvelle campagne pour aider nos communautés du monde entier à se remettre sur pied.»

