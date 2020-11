Ethan Hawke jouera dans le thriller d’Abel Ferrara ‘Zeros and Ones’

Ethan Hawke jouera dans le prochain film du réalisateur Abel Ferrara, un thriller de guerre intitulé «Zeros and Ones».

Hawke rejoint un casting qui comprend également Cristina Chiriac et Phil Neilson, et « Zeros and Ones » commencera à tourner en Italie plus tard ce mois-ci.

«Zeros and Ones» est à la fois écrit et réalisé par Ferrara, et il met en vedette Hawke dans le rôle de JJ, un soldat américain stationné à Rome assiégé, enfermé et en guerre qui est témoin d’une attaque contre le Vatican. Il doit alors se défendre contre un ennemi inconnu qui menace la vie du monde entier.

Capstone Group de Christian Mercuri lancera cette semaine les ventes du film à l’AFM sous son label Blue Box International et co-représentera avec CAA Media Finance.

«Zeros and Ones» est produit par Diana Phillips de Rimsky Productions et Philipp Kreuzer de Maze Pictures. Le directeur de la photographie Sean Price Williams («Good Time») ancre la production sous l’équipe de production.

Danny Chan de Almost Never Films sera le producteur exécutif aux côtés de Brent Guttman et Don Young.

«Zeros and Ones» est un film de verrouillage et de guerre, de danger et d’espionnage, de soldats américains, d’intermédiaires chinois, de saints hommes du Moyen-Orient, de provocateurs, de diplomates, d’éléments voyous de la CIA et du KGB. J’ai hâte de rouler les caméras la semaine prochaine de manière sûre, car ce film a été écrit pendant et avec une compréhension de la pandémie », a déclaré Ferrara dans un communiqué.

«Les acheteurs ont soif d’histoires convaincantes et originales entre les mains de maîtres cinéastes et ‘Zeros and Ones’ coche toutes les bonnes cases», a déclaré Mercuri dans un communiqué. «Associé à des valeurs de production de classe mondiale et à des lieux qui incluent l’étrange toile de fond de la Rome actuelle qui a un sentiment de Paris à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce film est un package à ne pas manquer.

Hawke joue actuellement dans sa série Showtime qu’il co-écrit et produit exécutif, «The Good Lord Bird», et il a récemment rejoint un film avec sa fille Maya Hawke sur les Beatles pour le réalisateur Andrew Stanton.

Ferrara, connu pour ses films comme «Bad Lieutenant» et «King of New York», a réalisé pour la dernière fois «Siberia» et «Sportin ‘Life».