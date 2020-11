Ethan Hawke jouera dans le prochain réalisateur de Bad Lieutenant – betanewsfr

Ethan Hawke jouera dans le prochain d’Abel Ferrara, dit Variety.

Cristina Chiriac et Phil Neilson seront également à l’affiche de «Zeros and Ones», un thriller de guerre sur un soldat américain (Hawke) stationné à Rome alors qu’il est assiégé, avec l’explosion du Vatican. Il se lance dans le voyage d’un héros pour découvrir et se défendre contre un ennemi inconnu menaçant le monde entier.

Les ventes ont été lancées à l’AFM virtuel par le groupe Capstone de Christian Mercuri sous son label Blue Box International.

«« Zeros and Ones »est un film sur le verrouillage et la guerre, le danger et l’espionnage, des soldats américains, des intermédiaires chinois, des saints hommes du Moyen-Orient, des provocateurs, des diplomates, des éléments voyous de la CIA et du KGB. J’ai hâte de rouler les caméras la semaine prochaine de manière sûre car ce film a été écrit pendant et avec une compréhension de la pandémie », a déclaré Ferrara.