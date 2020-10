Êtes-vous une jauge quand il s’agit de voitures? – Blog automobile

Près de la moitié des adultes sont déconcertés par leur voiture et n’ont aucune idée de l’endroit où placer le lave-vitre, comment faire sauter le capot – ou même de la taille du moteur en dessous.

Une étude menée auprès de 2000 conducteurs a révélé que 44% trouvent les voitures « déroutantes », et trois sur 10 ne savent pas comment gonfler leurs pneus – sans parler de la pression dont ils ont besoin en premier lieu.

Un quart n’ont aucune idée de la façon de vérifier la profondeur de la bande de roulement de leurs pneus, tandis que 24 pour cent n’ont pas pu localiser la jauge en toute confiance.

Mais un sur 10 est également perplexe quant au nombre de miles par gallon que sa voiture peut faire et 41% ne connaissent pas la différence entre la puissance et les miles par heure.

En conséquence, l’étude de YesAuto a révélé que l’achat d’une nouvelle voiture était considéré comme plus stressant que de commencer un nouvel emploi, de passer un examen ou de gérer les délais au travail.

«Nous ne sommes pas tous des« têtes à essence »- mais cela ne devrait pas rendre l’achat d’une voiture plus difficile ni plus ardu», a déclaré Stuart Palombo de YesAuto.

«Il est évident que ce n’est pas seulement la voiture elle-même qui est déroutante pour les conducteurs, mais aussi l’achat d’une voiture.

«C’est pourquoi chez YesAuto nous voulons rendre ce voyage assez agréable et facile pour chaque conducteur, en nous assurant que chaque acheteur de voiture n’a pas besoin d’un expert pour les conseiller pour comprendre leur voiture.

«Avant d’être mis en relation avec un concessionnaire sur la plate-forme YesAuto, l’acheteur peut se rendre sur notre page de contenu pour en savoir plus sur les différentes spécifications et caractéristiques des différentes voitures, ce qui leur permettra d’apprendre et de mieux comprendre avant d’acheter leur voiture idéale.»

La recherche a également révélé les raisons pour lesquelles les automobilistes trouvent les véhicules déroutants, y compris ne jamais leur montrer comment faire certaines choses avec les voitures, ou qu’il y a trop de jargon à suivre.

Ce manque de connaissances et de savoir-faire signifie que 53% trouvent le processus d’achat d’une voiture stressant.

Et près d’un quart des conducteurs ne l’aiment pas car ils trouvent leur manque de connaissances embarrassant, selon les données OnePoll.

Il est également apparu que 55% d’entre eux souhaitaient que l’achat d’une voiture soit un processus plus facile, car ils ne savent pas quelles questions poser, combien cela devrait coûter ou ce dont ils ont même besoin au départ.

En fait, les conducteurs seraient plus préoccupés par la couleur de la voiture ou la taille du coffre que par les spécifications de leur nouvel ensemble de roues.

Cette confusion lors du choix d’une nouvelle voiture signifie que le conducteur moyen passe près de deux semaines à la recherche d’un véhicule en raison d’un manque de connaissances.