Êtes-vous prêt pour une comédie musicale de Spike Lee sur le Viagra? – / Film

Spike Lee est toujours en train d’avancer, en constante évolution et en faisant toujours des choses intéressantes en tant que conteur. Il fait des films depuis plus de 35 ans, et maintenant il est sur le point d’essayer quelque chose qu’il n’a jamais essayé auparavant: réaliser une comédie musicale narrative à part entière. Dans le sillage de la version filmée de Lee de David Byrne Utopie américaine, le prochain joint de Spike Lee sera une comédie musicale sur un sujet inattendu: l’invention de Viagra.

Deadline rapporte que Lee a co-écrit une comédie musicale de Viagra avec Kwame Kwei-Armah, un acteur / réalisateur / écrivain qui est actuellement directeur artistique du théâtre Young Vic à Londres, et le duo d’écrivains a basé leur scénario sur l’article de David Kushner dans Esquire All Rise: L’histoire inédite des gars qui ont lancé le Viagra. Stew Stewart et Heidi Rodewald, qui a écrit la musique et les paroles d’une pièce intitulée Passer étrange, fera de même pour ce projet. (Lee a précédemment réalisé une version cinématographique des performances finales de Punessing étrange, sorti en 2009.) Matt Jackson (Le procès du Chicago 7) produira le film aux côtés de Lee, qui dirige le projet pour le studio de cinéma eOne.

Selon certaines sources, le film sera «inspiré par les événements réels entourant la découverte de Pfizer et le lancement du médicament contre la dysfonction érectile Viagra (Sildenafil), qui a été conçu comme un traitement pour les douleurs thoraciques liées au cœur uniquement pour que les chercheurs trouvent ses qualités révolutionnaires. s’est produite sous la ceinture. La petite pilule bleue a eu une durabilité immédiate sur le marché mondial, améliorant la vie sexuelle dans le monde entier.

Lee a envoyé cette citation divertissante à Deadline pour parler du projet:

«Tout d’abord et avant tout, je remercie Mme Jacquelyn Shelton Lee. Je remercie ma défunte mère pour ce qu’elle dirait en prenant « My Narrow, Rusty Behind » traînant, donnant des coups de pied et criant au cinéma quand j’ai vu un enfant à la tête de couche grandissant dans les rues de la République populaire de Brooklyn. Je ne voulais pas voir les gens de Corny chanter et danser. Je voulais plutôt jouer avec mes amis sur Da Block, Stoop Ball, Stick Ball, Punch Ball, Soft Ball, Basketball, 2 Hand Touch, Tackle Football, Coco Leevio, Johnny On Da Pony, Hot Peas And Butter, Crack Top, Down Da Sewer Et bien sûr, Booty Up. Tous les grands jeux de rue de New York qui pourraient être malheureusement perdus pour toujours. Mon père, Bill Lee, bassiste de jazz / folk, compositeur détestait les films HollyWeird, désormais et quoi pas, moi étant l’aîné de 5 enfants, je suis devenu le rendez-vous du film de maman. Elle était un cinéfile. Merci Lawdy Elle n’a pas écouté mes plaintes concernant les comédies musicales. Donc, pour finalement entrer dans ma 4e décennie en tant que cinéaste, je dirigerai un DANCIN ‘, ALL SINGIN’ MUSICAL Spike Lee Joint et je ne peux pas attendre. Mes mamans attendaient TROP !!! Et Dats Da Rodgers et Hammerstein Truth, Ruth.