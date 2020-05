Êtes-vous prêt à vous entraîner à l’extérieur dans la chaleur estivale des EAU? Cinq conseils pour vous préparer à affronter le soleil

La température des EAU a considérablement augmenté au cours de la semaine dernière ou trop, bannissant les souvenirs de la pluie que nous avons eue en février et mars.

Nos corps prennent du temps pour s’adapter à l’exercice par temps chaud et avec le pic de l’été sur le point de frapper la maison au cours des prochaines semaines, nos cinq étapes simples vous aideront à combattre l’entraînement sous le soleil brûlant de mai.

Simplement, vous voulez éviter à tout prix l’épuisement dû à la chaleur et vous entraîner aussi efficacement que possible.

HYDRATER

Oui, c’est le pointeur le plus évident.

Cependant, notre corps contient environ 50 à 60% d’eau et il est important de maintenir cette quantité à tout moment, en particulier pendant l’exercice.

Buvez fréquemment avant, pendant et après l’activité physique.

Si vous courez, emportez un verre avec vous ou prenez des pièces pour pouvoir vous arrêter et acheter des liquides.

NE BUVEZ PAS TROP

Il y a un risque que le fait de prendre trop de liquides à bord puisse provoquer une surhydratation.

Techniquement parlant, cela peut entraîner une baisse du sodium sanguin – c’est-à-dire lorsque vous perdez beaucoup de sueur et buvez trop d’eau.

Cela provoque un déséquilibre dans le corps et jette complètement le juste milieu entre le sodium et l’eau dans votre circulation sanguine.

L’option pour lutter contre cela est d’essayer d’intégrer des boosters d’énergie dans votre activité d’entraînement.

Cela contribuera à augmenter votre apport en électrolytes et à diminuer la probabilité que votre taux de sodium soit affecté.

ENTRAÎNEMENT EN VÊTEMENTS DE COULEUR CLAIR

Les vêtements de couleur claire reflètent la chaleur et peuvent vous aider à rester au frais plus longtemps, plutôt qu’un kit d’entraînement de couleur foncée qui absorbe rapidement la chaleur.

Les vêtements amples aideront également à réduire la transpiration, cela dit, les équipements de compression peuvent en fait aider à arrêter l’apparition de douleurs musculaires et de fatigue.

Il n’y a pas vraiment de bien ou de mal ici, mais cela vaut la peine de garder ces options à l’esprit.

ÉVITEZ L’EXERCICE AU PEAK SUN

Le soleil de midi et du début d’après-midi aux EAU est brutal, surtout au plus fort de l’été.

Les températures éclipsent confortablement de 40 degrés et l’exercice dans de telles conditions entraîne rapidement fatigue, vertiges, douleurs musculaires et déshydratation.

Sinon, essayez de sortir dehors tôt le matin ou faites de l’exercice le soir à la place – où les températures sont encore chaudes, mais légèrement plus supportables.

SAVOIR QUAND L’APPELER UN JOUR ET SE DÉPLACER À L’INTÉRIEUR

L’essentiel est d’écouter votre corps.

Si vous avez du mal vers le back-end d’une session, n’ayez pas peur de vous arrêter, de finir et de vous hydrater. Cela ne sert à rien de continuer et de risquer de nouvelles blessures si votre corps ne se sent pas à la hauteur.

Vous devez peser le risque, mais en faire trop dans la chaleur pourrait affecter votre entraînement au cours des prochains jours et semaines.

