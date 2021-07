Été 39 sur Arte : le dernier été en Europe avant la seconde guerre mondiale

L’été 1939 était chaud. Les plages d’Europe étaient animées. Les gens voulaient vivre et aimer, travailler et s’amuser. C’était le dernier été en temps de paix pour l’instant. A sa fin, c’est le début de la seconde guerre mondiale. D’excellents documents d’archives, souvent colorés, nous permettent de vivre le quotidien entre la répression et la peur, ainsi que l’incompréhensible passage de la paix à la guerre.

Cet été-là, l’Europe connaîtra un grand désastre. Lorsque cet été se terminera, Adolf Hitler aura déclenché la Seconde Guerre mondiale, qui coûtera la vie à 55 millions de personnes et traumatisera l’Europe pendant des décennies. Comment était cet été 1939 ? Un été d’amour ou un été de peur ? Comment les habitants de l’Europe en crise ont-ils vécu pendant ces mois où les nuages noirs de la guerre se profilaient déjà à l’horizon ? Que soupçonnaient et pensaient les gens ? Qu’ont-ils cru et espéré ? Comment ont-ils perçu la politique et la crise ? Comment était leur vie quotidienne, que faisaient-ils pendant leur temps libre ? La vie en Europe à cette époque est aussi différente que les systèmes politiques dans lesquels les gens vivent.

“Je n’avais que des filles et de la musique en tête”, se souvient le britannique Dennis Norden. “Les gens attendaient littéralement la guerre”, raconte Marcel Reich-Ranicki à propos de l’été 1939 à Varsovie.

Et lorsque les premiers coups de feu ont été tirés, Margarete Mitscherlich se souvient de l’humeur de la plupart des Allemands : “Oh, quelle guerre ! Ce ne sera pas comme la première guerre mondiale, c’est très différent maintenant. Nous avons notre Führer !” Et la jeune Française Madeleine Riffaud ne s’intéresse pas à savoir si la France va gagner ou perdre. Elle ne s’inquiète que d’une chose : “Mon père va partir.”

Le film montre des images d’archives insolites et colorées de la vie quotidienne en 1939 et récapitule le cours fatidique de la politique de guerre d’Hitler, commenté par les souvenirs de témoins contemporains de premier ordre de toute l’Europe : le journaliste français Pierre Daix, alors âgé de 17 ans, l’écrivain français Madeleine Riffaud, alors âgée de 15 ans, et le comédien de la télévision britannique Dennis Norden, alors âgé de 17 ans, racontent à quel point ils ne se rendaient pas compte à l’époque du réel danger que représentait Hitler.

Le critique littéraire Marcel Reich-Ranicki, alors âgé de 19 ans, le réalisateur Andrzej Wajda, alors âgé de 13 ans, Janine Phillips, alors âgée de 10 ans, et l’homme politique Wladislaw Bartoszewski, alors âgé de 17 ans, racontent l’été menaçant de 1939 en Pologne. L’écrivain Hans Keilson, qui a fui vers la Hollande libérale, a déjà 29 ans en 1939, le réalisateur italien Mario Monicelli, alors âgé de 24 ans, s’enthousiasme encore à l’apparition de Benito Mussolini, et la chimiste russe Elena Strum, alors âgée de 16 ans, raconte comment elle a perçu la volte-face de Staline sur le pacte Hitler-Staline.

L’écrivain tchèque Pavel Kohout, alors âgé de dix ans, a dû noircir de ses propres mains des passages critiques dans ses manuels scolaires après l’invasion de Prague par les Allemands. À l’époque, le journaliste autrichien Traudl Lessing était un simple backfish naïf de 14 ans et un Reichsdeutscher enthousiaste, tandis que la psychanalyste Margarete Mitscherlich-Nielsen, alors âgée de 22 ans, considérait Hitler avec un mélange de fascination et de dégoût.

